Eisenach. Ifta mit Losglück, Freitag mit Bestzeit und Pöhlmann mit Torhunger.

Heimspiel im Halbfinale

Nachdem der Meistertitel in weite Ferne gerückt ist, träumt die SG Ifta mehr denn je vom erstmaligen Gewinn des Westthüringer Fußball-Kreispokals. Fürs Halbfinale am Pfingstmontag (20. Mai) zog die Schwanz-Elf am Montag ein Heimlos gegen die SG Vacha. In der anderen Partie stehen sich der SV Westring Gotha und Schweina-Gumpelstadt II gegenüber.

Freitag kratzt an 30 Minuten

Bei der deutschen Meisterschaft über die Langstrecken verbesserte der Etterwindener Roman Freitag (LAC Erfurt) seine 10.000-m-Bestzeit im Stadion in Wassenberg-Orsbeck auf 30:03,27 min. Im schnellen Rennen, das Filimon Abraham (LG Regensburg) in 27:59,98 min gewann, bedeutete diese Zeit Rang zwölf.

Pöhlmann in Torlaune

In der Thüringer Handball-Oberliga der männlichen A-Jugend hat der SV Petkus Wutha-Farnroda sein vorletztes Saisonspiel in eigener Halle gegen die JSG Hermsdorf/Stadtroda mit 30:25 (10:12) gewonnen. Herausragender Akteur beim Sieger war Leon Pöhlmann mit 15 Toren, davon fünf vom Punkt.

Wangenheim feiert Aufstieg

Drei Spieltage vor Saisonende steht der VfB Wangenheim als erster Aufsteiger zur Westthüringer Fußball-Kreisliga fest. Der Spitzenreiter der 1. Kreisklasse, Staffel 4, baute mit dem 13:0-Kantersieg bei Bischofroda III seine makellose Serie aus und hat nun ein beeindruckendes Torverhältnis von 139:14 aus 19 Partien.