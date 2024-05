Suhl. Eineinhalb Wochen nach dem Saisonfinale in der höchsten Spielklasse des Freistaates ist noch eine wichtige Entscheidung gefallen.

Jetzt ist es amtlich: Die Männer der HSG Suhl/Goldlauter spielen in der kommenden Saison in der Regionalliga (bisher Oberliga) des Mitteldeutschen Handball-Verbandes (MHV). Nachdem Landesmeister VfB TM Mühlhausen auf sein Aufstiegsrecht verzichtet hat, nutzen die Südthüringer ihre Chance als Vizemeister und gehen den Schritt in die vierthöchste deutsche Spielklasse. „Das war keine leichte Entscheidung. Wir als Verein zusammen mit den Trainern, Spielern der ersten Mannschaft, Sponsoren und Unterstützern wollen die Herausforderung jedoch annehmen. Den Aufstieg haben sich die Männer nach einer tollen Saison auch verdient. Es ist ein Riesenerfolg für unseren Verein und der Lohn für die kontinuierliche Arbeit der letzten Jahre“, wird Suhls Vereinsvorsitzender Remo Gerstenberg auf der HSG-Facebookseite zitiert. Die Unterlagen wurden laut Gerstenberg fristgemäß beim MHV eingereicht.

lan