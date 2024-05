Eisenach. Als die Masse des Feldes noch viele Kilometer vor sich hatte, lief ein Mediziner aus Bischfroda in persönlicher Bestzeit in Schmiedefeld ins Ziel.

Etwas mehr als 1800 Männer und Frauen machten sich am Samstag Punkt 6 Uhr beim 51. GutsMuths-Rennsteiglauf bei idealem Laufwetter von Eisenach auf den Weg in Richtung Schmiedefeld. Bei der 73,9 Kilometer langen Tortur kamen letztlich 1141 Männer und 278 Frauen in die Wertung, wobei die Ausrichter beim Zwölf-Stunden-Zeitlimit wieder ein paar Augen zudrückten. So erreichte der Eisenacher Rennsteiglauf-Dauerbrenner Holge Sakuth diesmal erst kurz nach 18 Uhr das „schönste Ziel der Welt“, wurde jedoch ebenso noch gewertet wie der Geraer Peter Ullrich (12:08:16 h) als offiziell Letzter. Schnellster Teilnehmer aus der Wartburgregion war einmal mehr der aus Bischofroda stammende Johannes Fritsch, der in 6:07:58 h auf Gesamtrang 20 lief und damit bei seinem vierten Supermarathon eine persönliche Bestzeit aufstellte.

lan