Weimar. Kegel- und Motorsport-Nachrichten aus dem Weimarer Land

In der 2. Runde der Kegel-Mannschaftsmeisterschaft pielten die Senioren B des KVK Weimar in Gebesee gegen den KFV Sömmerda. Die beiden Startspieler Baldur Wiedemann (525) und Andreas Möllmann (522) brachten den Kreisverein mit 71 Kegel in Vorsprung. Im nächsten Durchgang spielten Günter Seyfarth (539/Tagesbester) und Fred-Bodo Kaufmann (532), sie begann mit 161 und 159 Kegel auf der ersten Bahn, das sah schon wie der sichere Sieg aus. Aber auf den nächsten beiden Bahnen brachten sie die Gegner wieder ins Spiel. Im letzten Durchgang konnten sie sich dann nochmal steigern und so wurde am Ende mit 93 Holz Vorsprung gewonnen. Das Finale findet am 27. April 2024 in Bad Langensalza statt, dort gilt es den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Dämpfer für Ken Roczen

Für den Mattstedter Suzuki-Piloten Ken Roczen verlief der 7. Lauf zur AMA-Supercross-Meisterschaft der USA nicht optimal. Im AT&T-Stadium in Arlington (Texas) konnte sich der Ostthüringer zunächst über Vorlaufplatz drei in der 450-ccm-Klasse freuen. Damit war der Einzug ins finale Hauptrennen gesichert. In diesem sprang für Ken Roczen aber nur ein achter Platz heraus, der ihm 14 Meisterschaftspunkte einbrachte. Damit erhöhte er sein Punktekonto, fiel aber in der Gesamtwertung um eine Position auf Rang sieben zurück.