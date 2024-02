Dolle. Moto-Cross: Wormstedter wird Sechster beim Winter Cup in Dolle

Zum Start in die Freiluftsaison konnte der Wormstedt Tim Koch beim Winter-Cup der Moto-Cross-Fahrer in Dolle, nördlich von Magdeburg, nach drei Rennen den sechsten Platz in der Tageswertung belegen.