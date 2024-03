Weimar. Die Radlöwen hatten in die alte „Tonne“ geladen und freuen sich nun darauf, ihre Wettkämpfe wieder ins Freie verlegen zu können.

Zehn Minuten lang auf je vier Rollen alles reinhauen, was geht. So lautete die Devise bei der alljährlichen Rollenmeisterschaft der Weimarer Radlöwen. Ziel war wie immer, so viele Kilometer wie möglich zu erzielen.

Vereinsmitglied Franz Böswetter war in der „Tonne“ am Wimaria-Stadion unschlagbar und belegte mit 47,57 Kilometern in den 40 Minuten den ersten Platz. Knapp dahinter folgte Andreas Brosin mit 44,86 Kilometern. Bei den Frauen gewann wiederholt Kathrin Dau mit einem sehr guten Wert von 34,57 Kilometern vor Martina Brenner mit 33,53 Kilometer. Elias Händel fuhr in der Nachwuchswertung, ebenfalls auf vier Rollen und je zehn Minuten Fahrzeit mit 31,09 Kilometer einen hervorragenden Wert. Hinter ihm folgte Mads Henschen mit nur wenigen Kilometern Unterschied. All diese Altersklassen waren auf einer freien Rolle unterwegs, lediglich die ganz jungen Jahrgänge absolvierten jeweils fünf Minuten Fahrzeit auf der festen Rolle. Mit 3,48 Kilometern wurde Charlotte Hahn Erste.

red