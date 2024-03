Arnstadt. Der Fußball-Oberligist SV 09 Arnstadt feiert gegen Grimma zwar eine doppelte Premiere, tritt aber weiter auf der Stelle. Mit einer Schiedsrichter-Entscheidung ist man besonders unzufrieden.

Uwe Vester

In diesem wichtigen Spiel um den Klassenerhalt verpasste Fußball-Oberligist SV 09 Arnstadt einen Befreiungsschlag und konnte nicht am Kontrahenten Grimma vorbeiziehen und das Tabellenende verlassen. Dabei reichte selbst eine zweimalige Führung nicht, um den langersehnten Sieg einzufahren.

„Für uns eine gefühlte Niederlage, dazu fehlte auch das nötige Spielglück. Positiv, dass wir zwei Tore in einem Spiel markieren konnten, die Gegentore aber fielen zu einfach, dazu blieb beim 1:1 ein klares Handspiel ungeahndet. Wir geben nicht auf, wir trainieren gut, die Mannschaft ist willig und wir werden uns das Spielglück erarbeiten und erzwingen“, so ein kämpferischer Robert Fischer nach dem Spiel. Zunächst merkte man beiden Teams an, dass sie darauf aus waren, ein frühes Gegentor zu vermeiden. So agierten sie vorsichtig, um keinen Fehler zu begehen. Nach dieser Abtastphase erhöhten die Arnstädter die Schlagzahl, suchten vermehrt den Weg nach vorn und spielten sich Chancen heraus, Silvano Varnhagen zog aus der Distanz ab, jedoch zu zentral auf Torwart Hauswald (22.).

Torjäger Hertel gelingt Premiere im Arnstädter Trikot

Dann passte Varnhagen auf den freistehenden Scheuring, der in aussichtsreicher Position an Hauswald scheiterte (24.). Als die Gästedeckung einen Eckball nicht klären konnte, war Torjäger Benjamin Hertel aus Nahdistanz zur Stelle und markierte sein erstes Tor für die Arnstädter (27.). Fast gelang den Sachsen im Gegenzug der Gleichstand, doch Brand köpfte nach einer Linksflanke knapp neben das Tor (29.). Umstritten war der folgende Ausgleich. Torschütze Jackisch legte den Ball an Torwart Henning vorbei, nahm dabei wohl die Hand zu Hilfe und traf aus 18 Metern (32.). Pech hatte anschließend Hertel, dessen Schuss nach Ecke und Kopfballverlängerung aus kurzer Entfernung nur die Querlatte touchierte (37.)

Im zweiten Durchgangs drängten die Hausherren auf das zweite Tor, so parierte Torwart Hauswald Messings Distanzschuss (58.). Die Gäste besaßen dann die Möglichkeit in Front zu ziehen, doch Goldammer verstolperte freistehend diese große Chance (60.). Erneut gingen die Hausherren in Führung. Ein Freistoß Messings von der linken Seite verlängerte Hans Oeftger ins rechte Eck, auch dieser erzielte sein Premierentor für die Nullneuner (67.).

Die Freude darüber währte aber nicht lange, denn umgehend glichen die Sachsen aus. Eine Ecke der Gäste wurde nicht konsequent geklärt, Jackisch kam an den Ball und hämmerte diesen aus 20 Metern ungehindert ins linke untere Eck (69.). Im weiteren Verlauf gaben die Einheimischen noch einmal alles, um das Spiel für sich zu entscheiden. In der Schlussminute bewahrte Hauswald seine Farben erneut mit einer Glanzparade nach Grünerts Ecke und folgender Verlängerung Seimls vor der drohenden Niederlage (90.).