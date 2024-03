Weimar. Tchoukballer wollen bei internationalem Spitzenturnier unter die besten Fünf kommen. Auch der deutsche Dauerrivale ist mit dabei.

Zwei Kleinbusse des ASC Weimar machen sich am Donnerstag, 21. März, auf ins östliche Polen. Die Tchoukballer starten in Żory nämlich beim European Winners Cup, einer Art Champions League in dieser Sportart. Startberechtigt sind die Plätze eins und zwei der Deutschen Meisterschaft. Somit ist auch der amtierende Titelträger und Dauerrivale der Weimarer aus Düsseldorf mit am Start.

„Sie sind aber in der anderen Gruppe dabei. Wir bekommen es mit Italien, Frankreich, Schweiz, Polen und den Engländern zu tun“, sagt Trainer Stefan Anhalt, der mit einem zwölfköpfigen Team diese Reise antritt. Bereits am Freitag, 22. März, stehen die ersten beiden Vorrundenpartien auf dem Plan. Als Ziel hat man sich eine Platzierung unter den besten fünf Teams gesetzt. „Wir müssen am Freitag zwar gleich gegen den Titelverteidiger ran, aber ich bin dennoch optimistisch“, sagt der Coach, der am vergangenen Wochenende noch einmal ein Trainingslager mit dem Team absolvierte. Alle Spielerinnen und Spieler seien laut Trainer fit und heiß auf den Wettkampf.

