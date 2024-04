Weimar. Der „Bunte Lauftreff“ empfängt neben „Laufzeit“-Gründer Klaus Weidt auch Waldemar Cierpinksi, der 1976 und 1980 Marathon-Gold gewann.

Die Stadt Weimar empfängt am kommenden Wochenende hohe Lauf-Prominenz. Grund ist das jährliche Läufer-Wochenende, organisiert von Klauf Weidt, dem Gründer des Magazins „Laufzeit“, zusammen mit Christel Schemel.

Los geht es bereits am Freitag, 12. April, mit einer Stadtführung durch Matthias Krause, Nachwuchs-Fußballtrainer beim VfB Oberweimar. Während es im Leonardo-Hotel ein Seminar mit Thomas Prochnow, dem bekannten Trainer und Autor der „Lauffibel. Vom Anfänger bis zum Marathonläufer“ und dem Rennsteiglaufmitbegründer Hans-Georg Kremer gibt, wird sich am Samstag ganz dem Laufen gewidmet.

Gestartet wird 10.15 Uhr am Vereinsheim des VfB mit kurzen einleitenden Worten, bevor es 10.30 Uhr die Möglichkeit gibt, fünf oder zehn Kilometer durch den Park an der Ilm zu walken oder zu laufen, begleitet durch den „Bunten Lauftreff Weimar“. Hier ist jeder eingeladen, daran teilzunehmen, egal welches Tempo. „Es soll ein schönes, entspanntes kleines Laufevent werden“, sagt die Weimarer Lauftreff-Organisatorin Yvonne Gerstmann. Weiter geht es dann bei Kaffee und Kuchen am Vereinsheim, bevor man 16 Uhr Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine sowie Doppel-Olympiasieger im Marathon, Waldemar Cierpinski, erwartet. Es gibt dabei auch die Möglichkeit, sein Buch „Nennt Eure Söhne Waldemar!“ zu erwerben und mit einem Autogramm versehen zu lassen.

„Danach brennt der Rost und der spannende Tag wird im Biergarten bei hoffentlich schönem Wetter ausklingen“, sagt Yvonne Gerstmann. Der Eintritt am Samstag ist frei.

red