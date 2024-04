Weimar. Die erste Mannschaft der Spielvereinigung gewinnt vor Bad Berka und der Weimarer Reserve.

Trainerin Anja Günther konnte stolzer nicht sein. Die Mädchen der Spielvereinigung Volleyball aus Weimar sicherten sich den Kreismeistertitel in der U15. „Wir hatten im Training gerade erst einige neue Angriffsschläge erlernt. Diese setzten die Mädchen gleich erfolgreich ein“, sagte sie.

Nach einem klaren 2:0-Sieg gegen Jena II folgte das entscheidende Duell um den Titel gegen die Bad Berkaerinnen. „Ich war selbst ein wenig überrascht von der Deutlichkeit, aber die Mädchen haben einfach sehr konzentriert gespielt und verdient gewonnen“, sagte Anja Günther nach dem 25:19 in beiden Sätzen. Trotz Fehlstarts gelang danach auch ein 2:0 gegen Jena I, so dass die Plätze in der Meisterschaft vergeben waren.

Nachdem die zweite Weimarer Mannschaft das direkte Vereinsduell denkbar knapp mit 2:1 gewann, freuten sich die Mädchen hinter Bad Berka als Zweite über die Bronzemedaille, überreicht vom sichtlich stolzen Weimarer Abteilungsleiter Tom Mähler.

red