Apolda. Das Ringer-Talent vom KSC überzeugt bei den Deutschen Meisterschaften in Heilbronn. Im Finale wartet ein alter Bekannter.

Der einzige Thüringer Starter bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften der U14-Ringer kam vom KSC Apolda. Für Otis Genth ging nach Heilbronn. Nachdem er sein Gewichtslimit bis 52 Kilogramm problemlos auf der Waage bestätigte, wurde noch am Freitag die erste Wettkampfrunde ausgetragen.

Gegen Maddox Martinke (Brandenburg) gewann er genauso sicher wie am nächsten Morgen gegen Arthur Peters aus Bayern. Danach folgte ein knapper 3:2-Erfolg gegen Marcel Maximilian Kunst aus Baden-Württemberg, welcher ihn ins Halbfinale brachte. Schnell führte Otis dort mit 6:0 nach Punkten, doch dann die Schrecksekunde. Eine Kopfklammer konnte der Apoldaer nicht rechtzeitig abwehren und fand sich so in der gefährlichen Lage wieder. Gekonnt befreite er sich jedoch und brachte ein 8:4 über die Zeit.

Die fehlte ihm dann im Finalkampf gegen Dominik Gasser aus Sachsen, als Genth zwar 1:4 zurück lag, aber noch einmal eine starke Aktion startete. Ehe der dies zu Ende brachte, war der Kampf jedoch vorbei. „Ein starkes Turnier von Otis. Ich kann ihm zum Silberrang nur gratulieren“, sagte Toni Stadte, sein Trainer am Sportgymnasium in Jena.

red