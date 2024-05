Apolda. Glockenstädter verlieren gegen den USV Halle mit 26:27 und müssen nun weiter zittern.

Der HSV Apolda hat am vorletzten Spieltag der Mitteldeutschen Handball-Oberliga ein Unentschieden gegen den USV Halle verpasst und damit auch den Big Point im Abstiegskampf. Der abstiegsbedrohte Gastgeber verlor gegen den Tabellenvierten mit 26:27 und muss damit weiterhin um den wichtigen zwölften Platz in der Liga, der wohl mit dem Klassenerhalt gleichbedeutend ist, zittern.

Der Gastgeber kam in der Partie nie aus der Verfolgerrolle heraus: Abgesehen von der Anfangsphase (1:1, 2:2) rannte man immer einem Rückstand hinterher. Da auch der direkte Konkurrent Grün-Weiß Piesteritz in Bad Blankenburg verlor, läuft nun alles auf einen Showdown am letzten Spieltag hinaus.