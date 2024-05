Großschwabhausen. Sportliche Nachrichten aus der Region Weimar und Apolda

Die Landesliga-Handballer des SV Fortuna Großschwabhausen stehen kurz vor dem Klassenerhalt. Dank eines 32:32 beim HBV Jena II sind die Männer aus dem Weimarer Land nun Drittletzter, überholten am letzten Spieltag noch Wutha-Farnroda. Sollte der HSV Apolda nun in der Mitteldeutschen Oberliga verbleiben, gäbe es einen Absteiger aus Thüringens Oberliga weniger. Großschwabhausen würde damit in der Liga bleiben. Ein großer Erfolg nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer.

Doppelsieg für Boris Maillard

Beim Lauf zur Deutschen Moto-Cross-Meisterschaft der Open-Klasse in Kamp-Lintfort hat der Weimarer Boris Maillard einen umjubelten Doppelsieg gefeiert. Nach dem Gewinn beider Open-Rennen wurde der Suzuki-Pilot des Teams Stielergruppe.mx/Johannes-Bikes mit Sitz in Weimar zum Tagessieger gekürt. Tim Koch aus Wormstedt belegte die Plätze drei und zwei. Als Zweiter der Tageswertung stand er am Schluss gemeinsam mit Maillard auf dem Treppchen.

TC 1990 Apolda vor Heimspiel

Nach einem Auswärtssieg gegen TC Friedrichshain und einem Heimsieg gegen LSC 1901 führen die Herren 40 des TC 1990 Apolda die Tabelle in ihrer Gruppe in der Tennis-Ostliga an. Alle heimischen Fans können sich nun auf den 12. Mai freuen. Am Muttertag erwarten die Apoldaer den TC Wernigerode. Spielbeginn ist am Sonntag, elf Uhr.