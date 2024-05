Weimar. Die Turner aus der Goethestadt überzeugen in Bad Blankenburg. Demnächst steht wieder die Landesliga auf dem Programm.

Bei den Einzelmeisterschaften der Turner in der Landessportschule Bad Blankenburg wurden vier Athleten des HSV Weimar zu Landesmeistern. Dazu belegte Levin Krause in der Altersklasse 12/13 mit der besten Bodenübung Platz fünf. Mit ihm turnten noch einige Starter vom MTV 1860 Erfurt, die im Turnzentrum Mittelhäuser Straße trainieren.

Emil Escherich wurde Siebenter in der Altersklasse 14/17 und ließ noch ein paar Turner hinter sich. Bei den Mädchen in der Altersklasse 12/13 präsentierten sich Mia Mathilda Rommel, Amelie Klinger, Ella Deininger und Matilde Schwinger auf der Landesbühne. Sie fanden sich eher am Ende des Teilnehmerfeldes wieder. Dennoch waren ihre Trainerinnen mit den gezeigten Übungen zufrieden, zeigt es doch, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Mabella Banzalla trat in der Altersklasse 16/17 an. Leider lief es am Balken nicht wie gewünscht. Er verhinderte eine bessere Platzierung als Platz sieben. Derweil verletzte sich Lea Sophie Kopec bei ihrem Auftritt am Boden und musste ihren Wettkampf abbrechen.

Rainer Lopp begeistert die Zuschauer und die Kampfrichter

Jörg Wolfram gewann als jüngster Senior seine Altersklasse mit einer ordentlichen Punktzahl. Er turnte als einziger einen Sechskampf. Besonders zufrieden zeigte er sich mit seiner Boden- und Ringeübung. Rainer Lopp, als Bronzemedaillengewinner bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften, begeisterte Zuschauer, Kampfrichter und die Mitglieder seiner Trainingsgruppe erneut mit bester Ausführung und siegte souverän in seiner Altersklasse. Ihm taten es Matthias Rebel und Thomas Bleicher in ihren Altersklassen gleich. Daneben gab es mit Marei Lüttke, in einem starken Starterfeld, eine hochverdiente Bronzemedaille. Vor allem am Stufenbarren spielte sie ihre Stärke aus. Alle Weimarer Senioren sind somit für den Deutschen Senioren-Pokal, eine Deutsche Meisterschaft zwischen den Landesturnverbänden, qualifiziert. Dieser findet im Oktober ebenfalls in Bad Blankenburg statt. Erwartet werden 300 Turnerinnen und Turner aus dem gesamten Bundesgebiet.

Am kommenden Samstag, 1. Juni, findet in Erfurt der dritte Landesliga-Wettkampf statt. Dort geht es für die erste Mannschaft noch um den Einzug in das Finale, das im September ebenfalls in Bad Blankenburg stattfindet. Für die zweite Mannschaft wird es mit Platz sieben nicht für einen weiteren Auftritt reichen. Sie beenden die Saison auf dem letzten Platz, sind aber motiviert sich zu verbessern und im nächsten Jahr erneut an den Start zu gehen.

red