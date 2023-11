SV Blau-Weiß Mühlhausen wahrt Chancen auf Klassenerhalt

Buttstedt Mühlhäuser Herren siegen in der 1. Tischtennis-Bezirksliga knapp beim Tabellenschlusslicht Empor Buttstädt

Die Herren des SV Blau-Weiß Mühlhausen haben sich mit einem hart erkämpften 8:6-Erfolg bei Schlusslicht SV Empor Buttstädt alle Chancen auf den Klassenerhalt in der 1. Tischtennis-Bezirksliga bewahrt. Die Blau-Weißen verweisen als Aufsteiger in das Nordthüringer Oberhaus nach neun absolvierten Partien auf 6:12-Zähler und sind vorerst Achter der Zehnerstaffel. Ob die Mühlhäuser auf dem ersten Nichtabstiegsplatz überwintern, liegt an den noch ausstehenden Resultaten. Indes abgeschlagen, mit 0:18, hält Buttstädt unfreiwillig die Rote Laterne der Tabelle.

Alles für das Team

Entsprechend motiviert und fokussiert war die Truppe von Kapitän Jens Nölker in das Duell mit Empor gegangen. „Marcel Hartmann war angeschlagen mitgereist, hat sich aber selbstlos in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ohne ihn hätten wir vielleicht das Nachsehen gehabt“, erklärte Nölker. Beide gemeinsam, Hartmann und Nölker, verloren zwar das Doppel gegen Stefan Zingler/Hannes Klos nach 2:0-Führung mit 2:3, doch Hartmann gewann, nach zwei Niederlagen im oberen Paarkreuz, zumindest das finale Einzel gegen Hannes Klos mit 3:2 und sicherte seinen Farben die beiden Punkte.

Ansonsten war dem Neuling eine rundum geschlossene Teamleistung zu attestieren: Christian Sippel und ein wiedererstarkter Ulrich Rindermann eroberten jeweils 2,5 Punkte; Jens Nölker steuerte zwei Zähler bei. Erwähnenswert ist die sehr ordentliche 14:10-Bilanz von Top-Mann Christian Sippel. Generell wussten alle Blau-Weißen, sich in einer schwierigen ersten Saisonhälfte zu steigern. Der Ligaverbleib ist in dieser Ausgangslage ein erreichbares Ziel.