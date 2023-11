Vereinsvorstand des FC Rot-Weiß Erfurt fordert Zusammenhalt

Erfurt. Ein offener Brief ist vor dem Heimspiel gegen den BFC Dynamo an die Fans gerichtet.

Vor dem Heimspiel des FC Rot-Weiß Erfurt gegen den BFC Dynamo an diesem Samstag im Steigerwaldstadion (14 Uhr) hat der Vereinsvorstand in einem offenen Brief die Rot-Weiß-Fans zum Zusammenhalt aufgefordert.

„Nach Jahren des Erfolgs sind die Jungs jetzt in ein Tief gerutscht, welches so nicht vorhersehbar war. Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, diese aufzuzählen würde diesen Rahmen allerdings sprengen“, heißt es darin. „Viel wichtiger ist uns, dass wir alle, gerade in dieser Zeit, auch geschlossen hinter unserer 1. Mannschaft stehen. Wir brauchen keine Kritik, die gerade, wenn es mal nicht so läuft, unter die Gürtellinie geht. Wir brauchen jetzt jeden einzelnen geschlossen hinter der Mannschaft und dem Trainerteam.“

Den aktuellen Trend stoppen

In dem Schreiben wird weiter betont: „Wir haben das Vertrauen in genau dieses Trainerteam und sind uns sicher, dass wir den aktuellen Trend stoppen und schon bald wieder erfolgreichen Fußball spielen werden. Dafür zerreißen sich in der ersten Mannschaft gerade alle förmlich und das erwarten wir auch von jedem Fan des FC Rot-Weiß Erfurt, egal ob er Mitglied ist oder nicht.“

Außerdem gibt der Vorstand bekannt, dass der DFB am 29. und 30. November vor Ort überprüfen wird, ob dem Verein wieder der Status eines Nachwuchsleistungszentrums verliehen werden kann. Die umfangreichen Bewerbungsunterlagen seien eingereicht worden.