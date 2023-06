Wacker Nordhausen steht als Oberliga-Absteiger fest

Trainer Maximilian Dentz (links), hier beim Landespokalfinale, muss mit Wacker Nordhausen einen Neuanfang in der Thüringenliga starten.

Nordhausen. Bis zuletzt hatte Wacker Nordhausen noch auf den Klassenerhalt in der Oberliga gehofft. Aber der Nordostdeutsche Fußball-Verband veröffentlichte nun die Abstiegsregelungen, wonach die Südharzer keine Chance mehr auf eine mögliche Relegation haben.

Wacker Nordhausen steht als Absteiger aus der Fußball-Oberliga fest. Als Tabellen-15. kommt der Ex-Regionalligist auch nicht mehr für eine mögliche Relegation infrage, wie der Verein zuletzt noch gehofft hatte. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) veröffentlichte am Montag die Regelung, wonach lediglich der FC An der Fahner Höhe noch auf den Klassenerhalt hoffen darf.

Die Mannschaft von Tobias Busse bestreitet am Mittwoch das Relegationshinspiel gegen Neuruppin, das Rückspiel findet am Samstag statt. Der Gewinner bleibt aber nur dann in der Oberliga, wenn der sächsische Vertreter Motor Marienberg den Aufstieg verpasst.

In Nordhausen konzentriert man sich derweil auf einen Neuanfang in der Thüringenliga, die laut Rahmenterminplan am 5./6. August ins neue Spieljahr startet. „Wir werden für uns eine ganz klare und harte Analyse machen. Es wird Veränderungen im Kader geben. Es ist unsere Aufgabe als Trainerteam, im Sommer eine neue Mannschaft hinzustellen, die anderen und erfolgreichen Fußball spielt”, sagte Trainer Maximilian Dentz.