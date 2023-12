Rudolstadt Bei der Landesmeisterschaft der Werkstätten im Fußball kam das Lebenshilfewerk Rudolstadt-Ilmenau

Bei der 4. Hallen-Landesmeisterschaft der Werkstätten im Fußball für Menschen mit Handicap waren elf Mannschaften in der Rudolstädter Dreifelderhalle am Ball. Gespielt wurde in zwei Kategorien. Die Gruppe A (Traditional) spielten mit sechs, die Gruppe B (Unified) mit fünf Mannschaften im Spielmodus jeder gegen jeden. In beiden Wettbewerben kam das Lebenshilfewerk Rudolstadt/Ilmenau auf den dritten Rang. Turniersieger wurden in der Gruppe Unified das Rehazentrum Schleusingen vor dem Rehazentrum Stadtroda und in Gruppe Traditional Teams die Nordthüringer Werkstätten vor den Holzlandwerkstätten des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) aus Bad Klosterlausnitz.