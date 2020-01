Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei „neue Alte“ in Udersleben

Nachdem sich abzeichnete, dass der SSV Udersleben auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga überwintern würde, hatte man beim SSV eigentlich vor, nichts an der bestehenden Mannschaft zu ändern. Am Ende verlief die Winterpause aber nicht so ruhig wie geplant. Robin Keil wechselt bekanntlich zum VfB Artern (wir berichteten). Aber dem Verein gelang es, sofort qualitativ gleichwertigen Ersatz zu finden. Mit Markus Schreiber schließt sich ein bestens bekannter Weggefährte dem SSV wieder an. Nach 21 Toren in 23 Spielen in der Saison 2017/18 verließ er im Sommer 2018 den SSV und schloss sich der LSG 80 Oberheldrungen an. Hier avancierte er in der Kreisoberliga zum besten Schützen seines Teams und erzielte in den vergangenen 18 Monaten in 39 Pflichtspielen 25 Tore. Mit dieser Erfahrung im Gepäck kehrt der gebürtige Uderslebener, dessen größte Stärke seine Präsenz im Strafraum ist, nun an seine alte Wirkungsstätte zurück und will direkt weiterhelfen.

Zudem wird ein weiterer echter SSV´ler das Grün-Weiße Trikot wieder überziehen. Nach fast zehn Jahren kehrt Francis Schmidt (Foto) zum Verein zurück. Der älteren Generation wird er ein Begriff sein, zwischen 2004 und 2010 brachte er als zweikampf- und laufstarker Außenverteidiger gegnerische Teams zum verzweifeln. Nach dem Aufstieg in die Kyffhäuserliga verschlug es ihn berufsbedingt nach Bayern. Seit Herbst 2019 ist er aber wieder in der Region.