Zwischen TuS Blutgrätsche und Ajax Dauerstramm: Hallenkick in Ohrdruf und Goldbach

Ohrdruf Ab Freitag stehen Hallen-Fußballturniere im Landkreis auf dem Programm. Bei der Fußball-Nacht geht es bis zum frühen Morgen.

Nach kurzer Winterpause wird in der Halle wieder fleißig gekickt. Den Auftakt bestreitet die am Freitag in der Ohrdrufer Goldberghalle ausgetragene Optiper-Fußballnacht. 24 Freizeitteams mit kuriosen Namen wie TuS Blutgrätsche, VFL Vollsuff oder Ajax Dauerstramm wetteifern um den begehrten Titel. Hinter den Teams „verstecken“ sich wohlbekannte Fußballer aus dem gesamten Landkreis und der näheren Umgebung. Auch der Titelverteidiger AS Rum ist wieder am Start. Beginn ist 16 Uhr, und die Beteiligten müssen nicht nur gute Kondition, sondern auch Zeit mitbringen. Nach den Vorrundenspielen geht es nach Mitternacht in die Endrunde, das Finale wird gegen 2.30 Uhr erwartet.

Am Samstag lädt dann die Fortuna aus Remstädt zum traditionellen Neujahrsturnier in die Goldbacher Nessetalhalle. Dieses wird erstmalig als Rewe-Cup ausgetragen, zehn Mannschaften sind am Start. So haben neben dem Gastgeber auch Ballstädt, Emleben, Lok Gotha, Siebleben II, Friemar, Behringen, Leina/Catterfeld, Wangenheim sowie Bufleben gemeldet. Gespielt wird in zwei Gruppen zu je fünf Teams, die ersten zwei kommen ins Halbfinale. Start ist 16 Uhr.