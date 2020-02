Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Strengerer Bußgeldkatalog: Schnelleres Fahrverbot für Temposünder

Autofahrer müssen sich auf schärfere Strafen bei überschrittenen Geschwindigkeiten einstellen. Künftig droht innerorts bei 20 Kilometern pro Stunde zu viel ein einmonatiges Fahrverbot. Außerorts sind Autofahrer künftig ab 26 Kilometern pro Stunde Überschreitung ihren Führerschein los. Das Bundesverkehrsministerium will die bereits beschlossenen Änderungen schnellstmöglich in Kraft setzen, nennt aber auf Nachfrage keinen konkreten Termin. Wir erläutern, was auf die Autofahrer zukommt.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte die Novelle auf den Weg gebracht. Hintergrund der Änderungen sei, dass die heutigen Strafen aus Sicht des Ministeriums nicht die notwendige Lenkungswirkung entfalten. Bislang müssen Autofahrer ihren Führerschein abgeben, wenn sie innerorts mit mindestens 31 Kilometern pro Stunde zu viel erwischt werden. Bei erlaubtem Tempo 50 trat diese Strafe also erst bei 81 Kilometern pro Stunde ein, künftig schon bei 71 Kilometern pro Stunde. Fahrverbot außerorts bereits ab 26 Kilometer pro Stunde Überschreitung Außerorts gab es bislang ein Fahrverbot, wenn Autofahrer das erlaubte Tempo um mindestens 41 Kilometer pro Stunde überschritten haben oder zweimal innerhalb eines Jahres mit mehr als 26 Kilometern pro Stunde zu viel erwischt wurden. Künftig ist schon beim ersten Verstoß über 26 Kilometer pro Stunde der Führerschein für einen Monat weg. Die Statistikdaten der Stadt Jena zeigen zum Beispiel, dass die neuen Grenzwerte zu deutlich mehr Fahrverboten führen würden, wenn die Autofahrer ihren Fahrstil nicht ändern. 219 Fahrer waren im Vorjahr nach Toleranzabzug über 30 Kilometer pro Stunde zu schnell. 1821 fuhren nach abgezogener Toleranz zwischen 21 und 30 Kilometer pro Stunde zu schnell. Strafen für geringe Überschreitung verdoppeln sich Im neuen Bußgeldkatalog steigen aber auch die Strafzahlungen für geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen deutlich. Wer innerorts bis zu zehn Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, zahlt künftig statt 15 Euro gleich 30 Euro Strafe. Die Buße steigt auch für andere Delikte. Ein allgemeiner Halt- und Parkverstoß wird statt bis zu 15 Euro mit einer Sanktion bis zu 25 Euro geahndet. Wer auf einem Parkplatz für Schwerbehinderte oder für Elektrofahrzeuge parkt, zahlt künftig 55 Euro Verwarngeld. Parken an Engstellen, auf Geh- und Radwegen kostet bis zu 100 Euro Strafe Parken an Engstellen oder im Bereich einer scharfen Kurve kostet statt 15 Euro eine Buße von 35 Euro. Das verbotswidrige Parken auf Geh- und Radwegen, das nunmehr unerlaubte Halten auf Schutzstreifen und das Parken und Halten in zweiter Reihe werden mit bis zu 100 Euro Strafe geahndet. Das unerlaubte Nutzen einer Rettungsgasse kann laut Verkehrsministerium genauso verfolgt werden wie das Nichtbilden einer Rettungsgasse. Es drohen Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot. „Mit unserer Novelle machen wir unsere Straßen noch sicherer, klimafreundlicher und gerechter“, sagt Verkehrsminister Scheuer. Ziel sei, mehr Sicherheit für Radfahrer zu schaffen. Leitartikel: Neue Bußgelder sind Gefahr für Unaufmerksame