Unternehmen in Ostthüringen: Steinmetzmeister Marco Zeutschel aus Königshofen

„Stone King“ steht unübersehbar am Eingang des Firmensitzes in Königshofen. Warum hat sich Steinmetz Marco Zeutschel eigentlich für diesen Namen entschieden? „Ich wollte nicht nur Steinmetz Zeutschel heißen, das wäre doch langweilig“, meint er lachend. Kurz und prägnant sollte der Name werden, also kam das „Stone“ (englisch für Stein) für den Steinmetz und das „King“ (englisch für König) für Königshofen zusammen. Schließlich stammt Zeutschel aus Königshofen im Heideland (Saale-Holzland-Kreis). In der Kirche des Ortes steht sein Meisterstück, ein Taufbecken, in dem sein ältester Sohn als erstes getauft wurde. Und hier hat er 2009 den Weg in die Selbstständigkeit gewagt.

Andere Zeiten: Über 100 Bewerbungen bis zum Ausbildungsplatz Kurz vor dem Schulabschluss schaut sich Marco Zeutschel zusammen mit seinem Vater verschiedene Betriebe an. „Eigentlich wollte ich Elektriker oder Fliesenleger werden“, erzählt er. Als er auch bei einem Steinmetz vorbei kommt, ist die Entscheidung gefallen: „Das wollte ich machen.“ An die 100 Bewerbungen schickt er damals los - „Das waren noch ganz andere Zeiten als heute.“ In Zeitz kann er schließlich bei einem Unternehmen für Hoch- und Tiefbau mit der Ausbildung beginnen, das allerdings nach zwei Jahren in die Insolvenz geht. Zeutschel schließt seine Ausbildung zum Steinmetz bei einem anderen Betrieb in Hohenmölsen ab. „Im Nachhinein betrachtet war das gar nicht so schlecht, der Beruf ist an sich schon vielfältig, bei zwei verschiedenen Betrieben lernt man daher umso mehr.“ Zwei Jahre Suche bis zum ersten eigenen Lehrling Heute kümmert sich Marco Zeutschel selbst um den Handwerkernachwuchs, bildet seit vergangenem Herbst den ersten eigenen Lehrling aus. Er hätte gerne noch eine weitere Stelle besetzt, doch schon bis zum ersten Auszubildenden habe die Suche zwei Jahre gedauert. Bewerbungen seien Mangelware gewesen. Künstler und Handwerker - das schließt der Beruf des Steinmetzes nicht aus. Foto: Susann Grunert Wer sich für das Handwerk interessiert, sollte über einen Regelschulabschluss verfügen, geometrische Kenntnisse und ein räumliches Verständnis besitzen. Auch künstlerisches Talent könne nicht schaden. Nach drei Jahren Ausbildung warte auf die Lehrlinge ein abwechslungsreicher Beruf, betont Marco Zeutschel: „Heute fertigst du Fensterbänke und baust sie ein, morgen eine Treppe, übermorgen ist es eine Küchenarbeitsplatte - die Arbeit wird einfach nie langweilig.“ Das Angebot bei Stone King ist entsprechend vielfältig, für die Gestaltung von Bädern, Bodenbelägen, Fassaden, Grabmalen, Kaminen, Küchen oder Treppen ist das Unternehmen ein Ansprechpartner. „Wir arbeiten hauptsächlich für Endkunden“, sagt Marco Zeutschel. Der Betrieb sei seiner Meinung nach gut gewachsen, nicht zu schnell zu groß geworden. Seit 2014 arbeiten sie zu zweit, mittlerweile ist das Team inklusive Azubi auf vier Mann angewachsen. Wasser und Sand sorgen für einen präzisen Schnitt Ein großer Trumpf bei der Auftragsbearbeitung ist eine CNC-Maschine, auf der Material mit einem Wasserstrahl geschnitten werden kann. Materialstärken bis 150 Millimeter und Winkel bis 60 Grad seien dabei kein Problem. Mit einem Arbeitsbereich von 4000 x 1700 Millimeter ließen sich auch große Werkstücke schneiden. Geschnitten wird mit Wasser und Sand und einem Druck von 3800 Bar. Das ermöglicht ein sehr präzises Arbeiten. Mittlerweile gebe es bei der Arbeit für alles eine Maschine, das Handwerk komme einem als Steinmetz aber nie vollkommen abhanden. „Eine Rose für einen Grabstein, die freie Gestaltung eines Steins – so etwas bleibt immer Handarbeit.“ Sorgfalt sei bei der Ausführung das Allerwichtigste. „Ein kleiner Fehler, und du befindest dich bei einem Auftrag im Minus“, weiß der Steinmetz. Gute Arbeit mit entsprechender Qualität sei daher die beste Werbung für den Betrieb. „Und natürlich die Mund-zu-Mund-Propaganda.“ Eingerichtet hat Zeutschel seinen Betrieb in einem alten Drei-Seiten-Hof, auf dem er einige Gebäude schon abgerissen hat, ein weiteres soll saniert werden. „Aber das ist ein Lebensprojekt, das nur Stück für Stück umgesetzt werden kann.“ Immer wenn es etwas Zeit gebe, werkelt er daran. „Aber derzeit gibt es zum Glück wenige Auftragspausen“, sagt er und lacht. Gab es über die Jahre eigentlich einen Auftrag, der dem Steinmetz besonders im Gedächtnis geblieben ist? Nun, er habe schon einmal eine ganze Küchentheke aus Naturstein gefertigt, aber etwas ganz außergewöhnliches? Er überlegt. „Diesen einen besonderen Auftrag? Da warte ich dann wohl noch drauf!“ Stone King Geschäftsführer: Steinmetzmeister Marco Zeutschel

Steinmetzmeister Marco Zeutschel Unternehmenssitz: Am Trempel 1, 07613 Königshofen

Am Trempel 1, 07613 Königshofen Telefon: 036691/279920, E-Mail: info@stone-king.de, Internetseite: www.stone-king.de

036691/279920, info@stone-king.de, www.stone-king.de Zahl der Mitarbeiter: 3

3 Auszubildende: einer, weitere werden gesucht

einer, weitere werden gesucht Leistungsspektrum: Komplettbetreuung rund um Grabanlagen, Garten- und Landschaftsbau sowie Natursteine, Kunststeine und Keramik am Bau