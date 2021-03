Bei der Demonstration in Kassel waren auch Polizisten aus Thüringen im Einsatz.

Erfurt/Kassel Nachdem Polizisten aus Thüringen bei der Demonstration in Kassel überhart gegen Demonstranten vorgegangen sein sollen, kündigte Innenminister Maier Konsequenzen an.

Vorwurf von Polizeigewalt durch Thüringer Polizisten - Innenminister kündigt Konsequenzen an

Nach mehreren Videos, die aggressive Einsätze Thüringer Polizisten bei einer Demonstration in Kassel zeigen, kündigt der Thüringens Innenminister Georg Maier Konsequenzen an. "Selbstverständlich wird der Einsatz kritisch nachbereitet. Auch mir stellen sich aufgrund der Bilder drängende Fragen. Ich werde nicht zögern, die Abgeordneten des Innenausschusses umfassend zu informieren", schrieb der SPD-Politiker am Samstagabend auf Twitter.