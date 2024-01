Erfurt. Mit Protestfahrten durch Innenstädte und über Landstraßen haben Bauern und Fuhrunternehmer in Thüringen protestiert.

Pendler, die mit dem Auto zur Arbeit oder zurück fahren, brauchten auch am Donnerstag in Thüringen erneut viel Geduld. Zahlreiche Straßen, Kreuzungen oder Zufahrten waren durch Traktoren oder Sattelschlepper blockiert.

Kilometerlanger Lasterkonvoi rollt durch Erfurt, Weimar und Jena

Zu den, bereits seit Wochenbeginn, demonstrierenden und protestierenden Landwirten im Freistaat gesellten sich am Donnerstag die Thüringer Fuhrunternehmer. Laut hupend rollten 160 Fahrzeuge zunächst durch die Innenstadt von Erfurt, um sich dann über die Bundesstraße 7 auf den Weg nach Weimar und von dort weiter nach Jena zu begeben.

„Rund sechs Kilometer lang war der Konvoi, der von der Polizei begleitet wurde“, berichtete Martin Kammer, Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Thüringen des Verkehrsgewerbes. Der hatte die Protestaktion organisiert. Die Grenze der Belastungen für das Verkehrsgewerbe sei überschritten worden.

Doppelbelastungen im Koalitionsvertrag ausgeschlossen

„Die Unternehmer zahlen bereits über die Maut eine Kohlendioxidabgabe von 200 Euro je Tonne, jetzt über die höhere Abgabe auf die Kraftstoffe weitere 45 Euro“, rechnete Kammer vor. Die Ampelregierung habe eine derartige Doppelbelastung in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich ausgeschlossen, jetzt trete sie dennoch ein.

Die Stimmung in der Branche sei schlecht, die Protestbereitschaft daher hoch, ist Kammer überzeugt. Es habe seit Jahresbeginn bereits zahlreiche Betriebsaufgaben gegeben. Mit den Sattelschleppern seien auch vier Traktoren im Konvoi mitgefahren, berichtet Kammer, die seien plötzlich da gewesen.

Regionale und spontane Protestaktionen

Ein Trend, den man auch beim Thüringer Bauernverband bestätigt. Zwar laufen bei ihm noch immer die Fäden der aktuellen Protestwoche der Landwirte im Freistaat zusammen. Andererseits gebe es aber auch immer mehr lokale oder spontane Aktionen der Bauern in Thüringen.

So seien für Donnerstag regionale Blockaden mit Traktoren für den Altkreis Sömmerda, für Jena, Rudolstadt und Gera angemeldet gewesen. Zusätzlich würden aber auch einzelne Agrarunternehmen Protestaktionen mit Landmaschinen bei der Polizei anmelden, hieß es beim Verband. So habe ein Agrarbetrieb aus Erfurt am Mittwoch kurzfristig einen Konvoi durch die Landeshauptstadt und die Blockade eines Kreisverkehrs im Erfurter Ortsteil Stotternheim angemeldet.

Traktoren und Busse rollen nach Berlin

Ihren vorläufigen Höhepunkt soll die Protestwoche des Deutschen Bauernverbandes am kommenden Montag in Berlin erreichen. Dann würden so viele Traktoren in und durch die deutsche Bundeshauptstadt rollen, wie man sie dort noch nie gesehen habe, kündigte der Bauernverband an.

Demnach machen sich aus allen Bundesländern zeitig am Montag tausende Landwirte mit ihren Traktoren auf den Weg nach Berlin. Auch aus Thüringen werde es Traktoren-Konvois in die deutsche Hauptstadt geben, bestätigte eine Sprecherin des Thüringer Bauernverbandes.

Der organisiert, nach eigenen Angaben, darüber hinaus den Transport weiterer hunderter Landwirte aus dem Freistaat nach Berlin. Sie rechne damit, dass mindestens zehn Busse die Fahrt nach Berlin antreten werden, so die Sprecherin. Sie alle wollen an einer zentralen Kundgebung teilnehmen, um ihre Forderungen nach einer Rücknahme der Kürzungen bei der Besteuerung von Agrardiesel und der Befreiung landwirtschaftlicher Maschinen von der Kraftfahrzeugsteuer zu bekräftigen.