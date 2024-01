Erfurt. Mit einer bundesweiten Protestaktionen bekräftigen die Handwerker auch in Thüringen am Freitag ihre Forderungen an die Politik

Unter dem Motto „Zeit zu machen“ ruft das Handwerk am Freitag alle Beschäftigten auf, ein deutliches Signal an die Politik zu senden. Die Betriebe und deren Beschäftigte sind bundesweit dazu aufgerufen, um 11.00 Uhr für zehn Minuten die Arbeit zu unterbrechen, um damit auf die Unverzichtbarkeit des Handwerks im Alltag der Menschen aufmerksam zu machen, kündigte der Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstages, Thomas Malcherek, in Erfurt an.