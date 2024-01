Ettersburg. Bauindustrie und Baugewerbe im Freistaat mahnen zusätzliche Mittel für Investitionen und weniger Auflagen durch die Politik an.

Thüringens Bauunternehmer beklagen einen erheblichen Umsatzeinbruch im zurückliegenden Jahr. „Der Umsatz im Bauhauptgewerbe in Thüringen ist in den ersten zehn Monaten um 13,4 Prozent gesunken, gegenüber dem Vorjahreszeitraum“, berichtete Burkhard Siebert, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Hessen-Thüringen, am Donnerstag beim Neujahrsempfang der Bauverbände im Schloss Ettersburg im Weimarer Land.