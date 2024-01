Erfurt/Jena. Das Erfurter Helios-Klinikum will neben Jena das zweite Universitätsklinikum in Thüringen werden. Das Land steht den Plänen offen gegenüber. Man müsse sich aber erst über die Kriterien verständigen.

Das Land Thüringen kann und will sich dem Wunsch des Helios-Klinikums Erfurt, Universitätsklinikum zu werden, „nicht verschließen“. „Die Idee eines Uniklinikums in Erfurt ist nicht neu“, sagt Wissenschaftsstaatssekretär Carsten Feller (SPD). „Wir halten es grundsätzlich für legitim, dass das Helios-Klinikum als Kooperationskrankenhaus der privaten Health and Medical University in den humanmedizinischen Studiengängen die Bezeichnung ,Universitätsklinikum‘ anstrebt.“ In anderen Bundesländern gebe es durchaus vergleichbare Klinikeinrichtungen, die diese Bezeichnung tragen.