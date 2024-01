Erfurt. In Thüringen wurden im letzten Jahr fast 22.000 neue Photovoltaikanlagen errichtet. Dagegen stagniert der Ausbau bei der Windenergie. Vor allem die Nachfrage nach Balkonkraftwerken ist hoch.

Thüringen hat im vergangenen Jahr einen enormen Zuwachs an Solaranlagen verzeichnet. Mit rund 22.000 neuen Anlagen erreichte die Gesamtzahl der Photovoltaik-Anlagen zum 1. Januar 2024 einen neuen Höchststand von 68.908. Der in Thüringen erzeugte Solarstrom deckt etwa 20 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im Freistaat. Das geht aus einer Analyse der Thüringer Landesenergieagentur Thega hervor. „Der Zuwachs im Solarbereich ist – trotz Engpässen bei der Anlagentechnik und den Fachkräften im Handwerk – ungebrochen hoch“, sagt Marcel Weiland von der Thega.

Die installierte Leistung aller Solaranlagen in Thüringen erhöhte sich im Jahr 2023 um 263 Megawatt auf 2419 Megawatt. Deutschlandweit sind vergangenes Jahr mehr als eine Million neue Solaranlagen installiert worden.

Hohe Nachfrage: Balkonkraftwerke weiter beliebt

Jede fünfte neu installierte Solaranlage in Thüringen ist ein Balkonkraftwerk. Mehr als 6000 dieser PV-Anlagen für den heimischen Balkon wurden 2023 in Thüringen in Betrieb genommen, im Vergleich zu 1388 im Vorjahr und 238 im Jahr 2021. „Die Nachfrage nach Dach- und Balkonanlagen ist weiter hoch. Damit das Wachstum anhält, ist der weitere Abbau bürokratischer Hürden wichtig“, so Weiland.

Ausbau stockt: 2023 nur sechs Windräder installiert

Dagegen stockt der Ausbau der Windenergie: Lediglich sechs neue Anlagen sind 2023 in Thüringen ans Netz gegangen, im Kyffhäuser- und im Saale-Holzland-Kreis. Derzeit produzieren in Thüringen 871 Windräder mit knapp 2000 Megawatt Leistung klimafreundlichen Strom. Er deckt etwa ein Drittel des gesamten Stromverbrauchs im Freistaat ab. Zum Vergleich: 2022 wurden 23 neue Windräder installiert.

Immerhin wurden im vergangenen Jahr 37 neue Windenergieanlagen genehmigt. „Diese sollten in den nächsten zwei Jahren ans Netz gehen“, so Ramona Rothe von der Thega.