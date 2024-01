Erfurt. CDU-Fraktionschef Voigt unterstützt die Branche mit der Forderung, das beschlossene Ende des Verbrenners 2035 rückgängig zu machen.

Mit einem Ausstellerrekord startet am Freitag die 16. Automobilmesse in Erfurt. 130 Aussteller, darunter Händler von 37 Automarken, erwarten bis zum Sonntag die Besucher in allen drei Hallen der Messe Erfurt. Die Veranstalter hoffen mit mehr als 30.000 auch auf einen neuen Besucherrekord. Die Erfurter Branchenmesse ist eine der größten in Deutschland. Im Gegensatz zu vielen anderen Fahrzeugschauen präsentieren hier die Händler ihre Automarken. Die Messe sei eine wichtige Plattform, um mögliche Kunden direkt anzusprechen und auch mit ihnen ins Geschäft zu kommen, betont Veranstalter Matthias Andrzejak am Donnerstagabend zur Eröffnung.