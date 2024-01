Nürnberg/Pfaffschwende. Spielend lernen? Das klappt nicht immer. Die Metallbaukästen eines Eichsfelder Spielwarenherstellers sind jetzt als empfohlenes Lehrmaterial eingestuft wurden.

Eine Antwort auf die schlechten Ergebnisse der deutschen Schüler bei der Pisa-Studie in den naturwissenschaftlichen Fächern hat der Thüringer Spielzeughersteller Eitech parat. Das Unternehmen aus Pfaffschwende im Eichsfeld präsentiert bei der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg Metallbaukästen, die sich besonders im Unterricht der Klassenstufen 9, 10 und 11 eignen. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Baukästen in einigen Bundesländern wie Thüringen und Sachsen als empfohlenes Lehrmaterial gelten“, sagt Geschäftsführer Steffen Hildebrandt.