Egstedt. Bei der Wertholzsubmission hat Thüringenforst am Donnerstag sein bestes Holz versteigert. Der Gesamterlös lag bei über 500.000 Euro.

So kann man sich verschätzen: Von den vier Geboten, die am Donnerstag bei der 33. Thüringer Wertholzsubmission auf die spätere „Braut“ – den wertvollsten Stamm der gesamten Versteigerung – entfielen, lag das niedrigste bei 70 Euro. Am Ende aber ging der Bergahorn aus dem Revier Schwansee (Forstamt Erfurt-Willrode) für mehr als das Hundertfache weg. Genauer: Bei einem Festmeterpreis von 6280 Euro betrug der Gesamterlös stolze 9796 Euro. Einem Furnierhersteller aus Hamburg, der zum ersten Mal mitbot, war die Besonderheit des Stammes aufgefallen: ein seltener Riegelwuchs, der später in längsgeschnittenem Holz anhand eines streifenförmigen Quermusters zu erkennen ist.