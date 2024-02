Erfurt. Auf der Thüringen Ausstellung präsentieren sich ab 24. Februar neun Tage lang in Erfurt 703 Aussteller. Die wichtigsten Informationen im Überblick:

All denjenigen, denen Thüringer Klößen nicht immer optimal gelingen, sei die Thüringen Ausstellung ab 24. März in Erfurt empfohlen. Erstmals wird gemeinsam mit dem Catering-Anbieter CCS (Erfurt) neun Tage lang das Kloß-Kochstudio betrieben. Profiköche zeigen, wie der perfekte Kloß gelingen wird, kündigt Constanze Kreuser, Geschäftsführerin der Ram Regio Ausstellungs GmbH am Donnerstag an.