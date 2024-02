Arnstadt/Erfurt. Die IG Metall hat Beschäftigte des Batteriewerkes CATL über Möglichkeiten bei der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen beraten.

Beschäftigte des chinesischen Batterieherstellers CATL haben nach Angaben der Gewerkschaft die IG Metall wiederholt um Unterstützung bei der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen gebeten.

Die Erfurter Verwaltungsstelle der IG Metall Erfurt hat deshalb für diese Woche eine „Blitz-Aktion“ an den beiden Standorten des Unternehmens am Erfurter Kreuz in Arnstadt und im Erfurter Güterverkehrszentrum in Vieselbach angekündigt. Das Ziel der Aktion sei es, mit den Beschäftigten ins Gespräch zu kommen.

Beschäftigte wenden sich an Gewerkschaft

Das Thüringer Tochterunternehmen, der chinesischen Firma Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) ist nach Angaben der IG Metall mit gegenwärtig rund 1400 Beschäftigten einer der großen Arbeitgeber in der Region. „Mit seiner Produktion von Batterien für Elektro-Autos gehört das Unternehmen zu einer Zukunftsbranche“, berichtet der Bevollmächtigte der IG Metall für Erfurt, Ilko Vehlow. Doch von zukunftsweisenden und gut geregelten Arbeitsbedingungen könne nicht unbedingt die Rede sein. In den letzten Wochen und Monaten hätten sich deshalb immer wieder Beschäftigte an die IG Metall gewendet.

„Die Beschwerden der Beschäftigten ähneln sich“, berichtet Vehlow aus seiner täglichen Praxis. Zumeist gehe es um willkürliche Entscheidungen von Vorgesetzten bei der Arbeitszeitgestaltung. Das jüngste Beispiel ist ein seit Ende letzten Jahres anhaltender Produktionsausfall. Für die ausgefallene Arbeitszeit mussten die Beschäftigten Urlaub und Freizeitausgleich einbringen oder sogar Minusstunden sammeln.

Auch für den kommenden Sommer drohe neues Ungemach, sagt Petra Jentzsch von der IG Metall. Zwar seien die Mitarbeiter zu einer Urlaubsplanung aufgerufen worden, aber es gebe im Unternehmen bereits Gerüchte über zweiwöchige Betriebsferien für alle Beschäftigten.

Viele Nationen in der Belegschaft vertreten

Von den 1400 Mitarbeitern kommen laut IG Metall rund 400 aus China. Einige wollten in Deutschland bleiben, andere nach Ablauf ihrer Visa in die Heimat zurückkehren. Neben deutschen Mitarbeiter sind auch viele andere Nationen in der Belegschaft vertreten, so kommen Mitarbeiter aus Polen, Rumänien oder der Ukraine.

Laut Vehlow nimmt man es in der Firma auch mit den gesetzlichen Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht immer so genau. Innerbetriebliche Transportgeräte führen ohne gültige TÜV-Plaketten, was in einem Fall zu einem Arbeitsunfall führte. Ein Beschäftigter habe sich schwer verletzt, da er aufgrund einer fehlenden Schutzscheibe in die laufende Maschine gegriffen hat. Zudem werde täglich unter Elektrolytdämpfen ohne Atemschutzmasken gearbeitet, hieß es.

Gute Arbeitsbedingungen angestrebt

„Wir wurden um Unterstützung gebeten und kommen daher am Dienstag und Mittwoch dieser Woche an die Werkstore vor den Standorten in Arnstadt und Erfurt, um mit den Beschäftigten aller Schichten die Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen zu diskutieren“ so Ilko Vehlow, der Bevollmächtigte und Geschäftsführer der IG Metall in Erfurt.

„In vergleichbaren Betrieben in Thüringen gehört die betriebliche Mitbestimmung zum Alltag. Betriebsräte und IG Metall arbeiten konstruktiv mit Arbeitgebern zusammen. Diesen Weg wollen wir auch mit CATL einschlagen. Mit ihrem Produkt gestalten die Beschäftigten bereits die Zukunft, das muss sich auch in guten Arbeitsbedingungen wiederfinden, so Vehlow weiter.