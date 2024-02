Jena. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte das Fraunhofer Institut für angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) und Carl Zeiss.

Er freue sich, Gast zu sein in einer Einrichtung, die in den letzten Jahren dreimal den Deutschen Zukunftspreis errungen hat. Das sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag unmittelbar nach seiner Ankunft im Fraunhofer Institut für angewandte Optik und Feinmechanik in Jena.