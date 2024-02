Erfurt/Arnstadt. Während die Busse und Straßenbahnen in Erfurt am Mittwoch und Donnerstag in den Depots bleiben, können Erfurter nach Arnstadt fahren.

An den nächsten beiden Tagen können die Erfurter nicht aus dem Norden der Stadt zum Busbahnhof fahren. Der zweitägige Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi legt den Verkehr bei den Erfurter Verkehrsbetrieben lahm.