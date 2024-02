Erfurt. Bereits zum fünften Mal schreiben die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer Erfurt ihren Zukunftspreis aus.

Ab dem heutigen Tage sind wieder Bewerbungen möglich: Die Industrie und Handelskammer (IHK) Erfurt und die Handwerkskammer Erfurt rufen erneut zum Wettstreit um den Zukunftspreis auf.

Gesucht werden Betriebe, die besonders innovative und wegweisende Geschäftsmodelle entwickelt, Lösungen für aktuelle Probleme gefunden und damit in die Zukunft des eigenen Unternehmens und der Region investiert haben. Zum fünften Mal in Folge wird der Zukunftspreis von den beiden Kammern ausgelobt. Dabei werden jeweils ein Handwerksbetrieb und ein Unternehmen aus der Industrie prämiert. Die Bewerbungsunterlagen können ab dem 1. März bis zum 30. April 2024 via Online-Formular eingereicht werden.

Innovative Firmen als Vorjahresgewinner

Im vergangenen Jahr hatte sich die Firma Thomas Prinz aus Laucha (Landkreis Gotha) im Handwerk mit liegenden Pufferspeichern für enge, begrenzte Räume mit niedrigen Deckenhöhen durchsetzen können. Im Bereich der Industrie überzeugte die Nissha Schuster Kunststofftechnik mit ihren Innovationen die Jury.

„In unserem Kammerbezirk sind zahlreiche Unternehmen beheimatet, die Tag für Tag mit cleveren und nachhaltigen Ideen punkten und mit viel Schlagkraft agieren. Mit dem Zukunftspreis wollen wir ihre beachtlichen Leistungen gebührend würdigen“, sagt der Präsident der Handwerkskammer Erfurt, Stefan Lobenstein.

Um den Zukunftspreis 2024 können sich im Kammerbezirk ansässige Betriebe unabhängig von ihrem Gewerk bewerben, die in der Handwerksrolle oder im Verzeichnis der Inhaber handwerksähnlicher Betriebe der Handwerkskammer Erfurt eingetragen sind. Gegenstand der Bewerbung ist ein in den vergangenen fünf Jahren realisiertes Projekt. Ebenso können Projekte eingereicht werden, die kurz vor der Markteinführung stehen. Auch erneute Bewerbungen sind möglich.

Zehn Nominierte stellen sich der Jury vor

Nach der Bewerbungsphase werden insgesamt zehn Unternehmen für die Endrunde nominiert. Am 11. Juni 2024 bekommen sie die Chance, die Expertenjury mit Hilfe von zehnminütigen Kurzpräsentationen von ihren Ideen und Innovationen zu überzeugen. Alle Nominierten werden in unserer Zeitung vorgestellt, sie erhalten zudem ein Tablet und ein zweijähriges Online-Abo unserer Zeitung.

Die Gewinner werden am 28. August 2024 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung bekannt gegeben. Die beiden Sieger dürfen sich nicht nur über ein Preisgeld in Höhe von je 3000 Euro, sondern auch über eine große mediale Aufmerksamkeit – und damit einen weiteren Push für ihr Unternehmen – freuen.

Weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen findet man auf den Internetseiten beider Kammern.