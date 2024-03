Erfurt, Magdeburg, Dresden. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft hat die Beschäftigten der Krankenkassen Barmer und DAK bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Auch in Erfurt ist eine Kundgebung geplant.

Verdi ruft die Beschäftigten der Krankenkassen BARMER und DAK-Gesundheit am 12. März bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

In Erfurt, Magdeburg und Dresden finden am 12. März ab 9 Uhr regionale Kundgebungen statt – in Leipzig starten die Streikenden mit einem Sternmarsch. Hintergrund sind die jeweiligen Tarifverhandlungen mit der Barmer und der DAK. Die Angebote der Arbeitgeberseiten nach den zweiten Verhandlungsrunden wurden von beiden Tarifkommissionen als nicht verhandlungsfähig bewertet. Verdi fordert 12,5 Prozent, mindestens aber 555 Euro mehr pro Monat.

Die Tarifverhandlungen für die DAK-Gesundheit werden am 15. März 2024 in Hannover, für die BARMER vom 18. bis 19. März in Wuppertal fortgesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das könnte Sie auch interessieren:

red