Erfurt. In der eigenen Wohnung bleiben trotz Alter oder Behinderung? Diese Unterstützungsmöglichkeiten für den Umbau gibt es in Thüringen.

Der Badewannenrand zu hoch? Türrahmen oder Räume der Wohnung zu eng? Stufen und Türschwellen fast unüberwindbar? Mit zunehmendem Alter wächst der Wunsch, Barrieren zu reduzieren, um weiterhin frei und selbst­bestimmt in den vertrauten vier Wänden leben zu können. Badumbau, Treppenlift oder die Verbreiterung von Zugängen können teuer werden.

Unterstützung bieten verschiedene Fördertöpfe. So bezuschusst das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) den Einbau ebenerdiger Duschen oder die Stufen-Reduzierung über das Programm „Altersgerecht Umbauen“. 2024 stehen bundesweit 150 Millionen Euro zur Verfügung. Möglich sind Förderkredite (Kredit Nr. 159) bis zu 50.000 Euro sowie Investitionszuschüsse (Zuschuss Nr. 455-B). Laut KfW-Förderreport wurden im ersten Quartal 2024 in Thüringen zwölf Kredite im Gesamtwert von 3 Millionen Euro gewährt. 266mal wurden Zuschüsse zugesagt. Das meiste Geld fließt laut Report nach Erfurt und in den Wartburgkreis. (www.kfw.de)

Schwerpunkt der Maßnahmen liegt beim Bad-Umbau

Auch die Krankenkasse Barmer mischt bei der Umbau-Förderung mit. 2023 wurden in Thüringen rund 1200 Anträge auf „Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen“ bewilligt, sagt Landeschefin Birgit Dziuk. Pro Pflegeperson seien bis zu 4000 Euro möglich, im vergangenen Jahr flossen so 4,5 Millionen Euro. „Die Förderung für den altersgerechten Umbau der eigenen Wohnung wird in Thüringen rege genutzt. Es ermöglicht vielen Menschen länger zu Hause zu leben, auch wenn die ersten körperlichen Beschwerden auftreten“, sagt Dziuk. Man unterstütze nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“, Anträge würden in der Regel innerhalb von zwei Arbeitstagen bearbeitet. Gefördert würden Vergrößerung von Türen, der Abbau von Türschwellen, Schalterleisten oder Briefkästen in Greifhöhe, Haltestangen oder der Einbau von Treppenliften, Rampen oder Badewanneneinstiegshilfen. Der Schwerpunkt liege klar erkennbar bei der Bad-Anpassung und -Umbau, sagte Dziuk. (www.barmer.de/gesundheit-verstehen/familie/pflege/sicher-wohnen-im-alter-1058550)

Fördertöpfe auf Landesebene sind bereits leer

Welche Förderprogramme sich gegebenenfalls miteinander kombinieren lassen, wissen Bauberater. Eine Expertendatenbank gibt es beim Portal „Baririerefreies Bauen“ (www.bfb-barrierefrei-bauen.de). Grenzen der Förderung werden auf Landesebene sichtbar, wo die Fördertöpfe bereits erschöpft sind. Zuständig ist das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Im Rahmen der Mietwohnungsbauförderung des Landes soll speziell der belegungsgebundene Mietwohnungsneubau unterstützt werden, sagt Sprecherin Konstanze Gerling. Entsprechende Wohnungen dürfen also nur an bestimmte Mietergruppen vermietet werden. Im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung des bezahlbaren Wohnens im Freistaat Thüringen für die Programmjahre 2023 bis 2025“ sind für uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen bis zu 15.000 Euro je geförderter Wohnung möglich, allgemeine Barrierefreiheit werde mit bis zu 7500 Euro bezuschusst. Die Frist zur Anmeldung für 2023 und 2024 lief allerdings bereits ab. Gleiches gilt auch für das Barrierefreiheitsförderprogramm (ThüBaFF) des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, dessen Fördermittel für 2024/25 vorläufig erschöpft seien.

So kommt man an Unterstützung durch die KfW

Die Vorgehensweise zur Unterstützung im Rahmen des KfW-Programmes „Altersgerecht umbauen“ beschreibt Banksprecher Jan Wallmeier so:

Maßnahme planen: Wohnberatungsstellen unterstützen bei der Planung, Barrieren zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.

Zuschuss beantragen: Stellen Sie Ihren Antrag im KfW-Zuschussportal (public.kfw.de/zuschussportal-web), bevor Sie Liefer- und Leistungsverträge abschließen.

Identität nachweisen und Vorhaben umsetzen: Sobald Sie die Zusage für die Förderung bekommen haben, weisen Sie Ihre Identität nach – per Schufa-Identitäts-Check, per Video-Identifizierung und mittels Postident-Verfahren der Deutschen Post.

Zuschuss erhalten: Nach Umsetzung des Vorhabens und erfolgreichem Identitätsnachweis können im KfW-Zuschussportal die Gesamtkosten für das Vorhaben erfasst und die Rechnungen hochgeladen werden. Die Einhaltung des Standards „Altersgerechtes Haus“ ist mit dem Formular „Bestätigung nach Durchführung – Standard Altersgerechtes Haus“ nachzuweisen, das der jeweilige Sachverständige erstellt. Anschließend zahlt die KfW den Investitions­zuschuss aus. (Aktuelle Bearbeitungszeit 6-8 Wochen)