Erfurt. Nach dem Besuch einer Wirtschaftsdelegation aus Thüringen in Vietnam im Herbst sind jetzt Besucher aus Danang nach Thüringen gekommen.

Im November vergangenen Jahres reiste eine 75-köpfige Delegation aus Thüringen durch Vietnam. Mit dem Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) besuchten die Unternehmer, Politiker und Wissenschaftler aus dem Freistaat im Herbst mehrere Regionen des asiatischen Landes und schlossen Verträge und Partnerschaftsvereinbarungen ab.

Auf dem Programm der Reise stand erstmals die Stadt Danang in Zentralvietnam. Jetzt sind Vertreter der Stadt zum Gegenbesuch nach Thüringen gekommen. Am Mittwochmorgen war die vietnamesische Delegation zunächst Gast der Landesentwicklungsgesellschaft (Leg) Thüringen im Comcenter Brühl in Erfurt. Die Leg hatte die Reise im Herbst organisiert.

Projekt der IHK Südthüringen zur Ausbildung

In Erfurt wurden die ausländischen Gäste von Ministerpräsident Ramelow begrüßt. Nach der Begrüßung und ersten Gespräche brach die Delegation auf in Richtung Südthüringen. Dort stand unter anderem die Firma Meiniger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH auf dem Besuchsprogramm.

Das Unternehmen beteiligt sich seit mehreren Jahren am Projekt der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen zur Gewinnung vietnamesischer Jugendlicher für eine Ausbildung in Thüringen. Man bilde seither jedes Jahr junge Frauen und Männer aus Vietnam aus, bestätigte eine Unternehmenssprecherin.

Zusammenarbeit vereinbart

Am Mittwoch informierte sich die Delegation aus Danang zunächst über das Südthüringer Unternehmen und nahm die Ausbildung der Landsleute vor Ort in Augenschein. Eine weitere Station der Gäste aus Asien war die Firma Hehnke in Steinbach-Hallenberg. Dort wurden sie von Geschäftsführer Torsten Herrmann, der auch Präsident der IHK Südthüringen ist, willkommen geheißen.

Am Abend stand ein Empfang im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar auf dem Programm, dabei wird eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich Fachkräfteausbildung und -gewinnung, dem Austausch von Lehrkräften und Studierenden - speziell im medizinischen Bereich - und eine Kooperation zwischen Institutionen in den Bereichen Wissenschaft und Innovation unterzeichnet.