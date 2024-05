Weimar. Handwerk und Industrie aus Mittel- und Nordthüringen fordern Politik zum Handeln und zum Abbau von Bürokratie und Belastungen auf

Thüringer Unternehmer sehen die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Thüringen gefährdet und die Firmen durch den Fachkräftemangel unter erheblichem Druck.

Man brauche dringend bessere politische Rahmenbedingungen für die Wirtschaft mahnten die Präsidenten der Handwerkskammer Erfurt, Stefan Lobenstein, und der Industrie- und Handelskammer Erfurt, Dieter Bauhaus, am Mittwoch beim Jahresempfang der Kammern in der Weimarhalle in Weimar an.

'Thüringen - Der Tag' - Post von Jan Hollitzer TA-Chefredakteur Jan Hollitzer betrachtet Themen, die uns beschäftigt haben, es momentan tun und künftig werden in kommentierter Form. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über die Möglichkeiten des Landes beim Thema Fachkräftesicherung und Bürokratieabbau diskutierten Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und CDU-Landeschef Mario Voigt auf einem Podium unter Moderation des Chefredakteurs der Deutschen Handwerkszeitung, Steffen Range.

Einblicke in den Strukturwandel und die aktuellen Herausforderungen für Industrie und Handwerk lieferte der Wirtschaftsforscher und Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft IW in Köln, Michael Hüther. „Zwischen Rezesion, De-Industrialisierung und Transformation: Sind Industrie und Handwerk noch zukunftsfähig?“ hatte Hüther seinen Vortrag vor den 600 Gästen überschrieben.

Am Abend zeichneten die beiden Kammern jeweils zwei verdienstvolle Unternehmer aus ihrem Bereich mit Ehrennadeln aus.