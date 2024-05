Erfurt. Die vor dreißig Jahren gegründete Stift Thüringen wagte in Erfurt mit vielen Gästen einen Blick in die Zukunft des Freistaats.

Seit dreißig Jahren stehe man als Unterstützer für innovative Unternehmen in Thüringen bereit, sicherlich ein guter Grund zum Feiern, begrüßte der Vorstand der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (Stift), Sven Günther, am Donnerstag die Gäste im Erfurter Kontor.

Das Jubiläum nehme man zum Anlass, einen Blick in die Zukunft des Landes zu wagen, versicherte Günther. Es gehe um die Verzahnung von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. „Gemeinsam wollen wir das Land vor Stillstand bewahren und etwas Neues wagen“, versicherte Günther.

Mit Treuhandkapital aus der Taufe gehoben

Es sei mutig gewesen, im Jahr 1993 diese Stiftung mit Treuhandkapital aus der Taufe zu heben und als privatwirtschaftliche Stiftung starten zu lassen, erinnerte Stift-Vorständin Christian Kilian an den Gründungspräsidenten Lothar Späth. Deshalb seien später auch Gelder aus der Jenoptik-Privatisierung an die Stift geflossen.

„Wir wollen das Innovations-Ökosystem in Thüringen am Laufen halten“, kündigte Kilian an. Von der Zukunftskonferenz erhoffe sie sich dafür viele wesentliche Impulse. Der Austausch zwischen den Akteuren sei ein wesentliches Anliegen des Treffens.

Kombination aus Rückblick und Vorausschau

Man habe schon vor geraumer Zeit überlegt, wie man 30 Jahre Stift begehen könnte, erklärte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Dabei entstand die Idee, dass eine Kombination aus Rückblick auf die drei Jahrzehnte und einer Zukunftskonferenz eine spannende Kombination darstellt“, so der Minister.

Er selbst habe im Alter von elf Jahren aus drei Schreibmaschinen eine neue Maschine bauen wollen, um seinem Vater, als Kapellmeister, das mühsame Schreiben der Noten per Hand zu erleichtern, erinnerte sich Tiefensee: „Ich bin damals gescheitert, so wie auch alle anderen daran gescheitert sind“. Erst der Computer habe das geändert.

Gebündelte Förderung für Forschung und Gründerszene

Angesichts von Fachkräftemangel und einer sinkenden Investitionsbereitschaft müsse Thüringen die innovativen Kräfte stärken und die Stift weiterentwickeln, zeigte sich Tiefensee überzeugt. „Die Innovationskraft in Thüringen ist hoch und unsere Startup-Szene steht sehr gut da“, so Tiefensee.

Dazu habe beigetragen, dass man rund 850 Millionen Euro Fördermittel von EU, Bund und Land für Grundlagenforschung, angewandte Forschung und Startup-Unterstützung ausgegeben habe. Damit seien Investitionen von rund 1,5 Millarden Euro angestoßen worden.

Neue Agentur mit Standort in Erfurt

„Nur wer selber brennt, kann andere entzünden“, sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung und Minister im Kanzleramt, Carsten Schneider (SPD), in seiner Videobotschaft. Er dankte den Mitarbeitern der Stift für deren Wirken in den letzten drei Jahrzehnten. „Sie haben zum Erfolg made in Thüringen beigetragen“, so Schneider.

Die Entscheidung der Bundesregierung, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati) in Erfurt anzusiedeln, sei ein wertvoller Baustein für Thüringen und Ostdeutschland, versicherte Schneider. Er sei davon überzeugt, dass es viele Schnittstellen zwischen der Dati und Stift gebe. „Gemeinsam können beide Einrichtungen auf der Suche nach den besten Lösungen voneinander profitieren“, sagte Schneider. Er hatte seine persönliche Teilnahme an der Konferenz, wegen des Festaktes zum 75-jährigen Bestehen des Grundgesetzes absagen müssen.