Schmalkalden. Für die notwendige Forschung und Entwicklung müssen Thüringer Unternehmen die Fachkräfte aus dem Ausland im Freistaat halten.

In den mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen in Thüringen sind immer mehr junge Menschen aus dem Ausland eingeschrieben. „Der Anteil ausländischer Studierender in den sogenannten Mint-Fächern ist von 6 Prozent im Jahr 2013 auf 25 Prozent im zurückliegenden Jahr angewachsen“, berichetete Sebastian Stark vom Thüringer Wirtschaftsministerium den Teilnehmern des 17. Thüringer Technologiedialoges in Schmalkalden.

Es sei nicht sicher, ob diese jungen Frauen und Männer nach dem Abschluss ihres Studiums in Thüringen bleiben oder in ihre Heimatländer zurückkehren. Die Wirtschaft im Freistaat müsse alles daran setzen, die Fachkräfte im Land zu halten, zeigte sich Stark, der im Ministerium die Abteilung für die Technologieförderung leitet, überzeugt.

Konstante Zahl an Patentanmeldungen

Die Vielzahl der kleinen und mittelständischen Unternehmen in Thüringen verfüge kaum über eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Dies versuche man durch die Verbundforschung zwischen Universitäten und wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen auf der einen Seite und Firmen auf der anderen Seite zu kompensieren.

„Ein Modell, welches sich in den letzten Jahren bewährt hat“, versicherte Stark. Das belegten etwa die relativ konstante Zahl der Patentanmeldungen aus Thüringen. Dabei liege das Land im mitteldeutschen Vergleich etwa auf dem Level von Sachsen und deutlich über Sachsen-Anhalt.

Mehr Geld für Forschung und Entwicklung

Thüringen habe die Förderung von Forschung und Entwicklung in den Jahren 2014 bis 2021 kontinuierlich erhöht, so Stark weiter. Mit 1,8 Milliarden Euro habe man ein solides Niveau erreicht. Allein im zurückliegenden Jahr seien 613 Millionen Euro an die Hochschulen geflossen, ein Jahr davor seien es noch 573 Millionen Euro gewesen.

Während im bundesweiten Durchschnitt derzeit 1,04 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Förderung von Forschung und Entwicklung aufgewandt werden, liege der Anteil in Thüringen mit 1,35 Prozent deutlich darüber. Im wesentlichen handele es sich um Fördermittel der Europäischen Union, die über die Thüringer Aufbaubank ausgereicht werden.

Kofinanzierung der EU-Mittel wichtig

Neben betrieblichen Förderungen und der gezielten Unterstützung der Hochschullandschaft im Freistaat hat das Land laut Stark auch die zehn wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen gefördert. Zwischen 2014 und 2020 seien 42,2 Millionen Euro für Projekte der Verbundforschung ausgereicht worden, deren Ergebnisse Thüringer Unternehmen zugute gekommen seien.

Angesichts knapper Kassen im Freistaat falle die notwendige Kofinanzierung der EU-Mittel alles andere als leicht, so Stark. „Aber ein Euro aus der Landeskasse sichert uns vier Euro aus Brüssel“, erklärte Stark. Man werde die Förderinstrumente für die Zukunft neu justieren, kündigte Stark an.

Kleine Firmen profitieren von Verbundforschung

Die Verbundforschung in Thüringen habe sich bewährt, bestätigt der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen, Torsten Herrmann, auf der Tagung in Schmalkalden. „Rund 86 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen im Land halten die Technologieförderung für äußerst wichtig“, so Herrmann.

'Thüringen - Der Tag' - Post von Jan Hollitzer TA-Chefredakteur Jan Hollitzer betrachtet Themen, die uns beschäftigt haben, es momentan tun und künftig werden in kommentierter Form. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur mit innovativen Erzeugnissen und effektiven Prozessen könne man im internationalen Wettbewerb bestehen. Aber es gebe im Freistaat zahlreiche spannende Projekte, die man weiterverfolgen müsse und gut funktionierende Netzwerke, so Herrmann.