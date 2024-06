Erfurt. In der Nähe von Erfurt sollen sehr große Ersatzteile für Störfälle an Trinkwasserleitungen gelagert werden.

Gigantische Stahlrohre mit einem Durchmesser von 1,20 Meter, tonnenschwere Absperrschieber, um den Wasserfluss zu regulieren sowie weitere übergroße Ersatzteile für Notfälle, all das will die Thüringer Fernwasserversorgung künftig am Rande von Erfurt zentral lagern. Der Vorrat sei erforderlich, um bei Havarien schnell Reparaturen an den Fernwasserleitungen ausführen zu können, erklärte am Dienstag Geschäftsführer Thomas Dirkes.

Anlass war der symbolische erste Spatenstich für das „Störreservelager“ sowie für die Rohrwerkstatt in einem Gewerbegebiet im Osten Erfurts. Die Hedima Gmbh Coburg soll bis Januar kommenden Jahres eine Halle mit einer Gewerbefläche von 2300 Quadratmetern errichten. Dafür seien Investitionen in Höhe von 4,5 Millionen Euro geplant, sagte Geschäftsführer Dieter Hepp dieser Zeitung. Die Fernwasserversorgung miete dann die Halle.

Fernwasserversorgung betreibt 550 Kilometer Trinkwasser-Versorungsleitungen

Die Thüringer Fernwasserversorgung betreibe rund 550 Kilometer dieser großen Wasserleitungen in Thüringen, um Trinkwasser von den Talsperren zu den Verbrauchern zu leiten. Bei einer Havarie an diesen Leitungen würden Ersatzteile benötigt, die nicht einfach im Baumarkt zu besorgen seien, betont Thomas Dirkes. Daher bevorrate sich das Unternehmen, um Reparaturen zügig ausführen zu können.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser gehört zur kritischen Infrastruktur und zur Daseinsvorsorge. Beim zügigen Beseitigen von Störfällen würden die meisten Menschen nicht einmal mitbekommen, dass es eine Havarie gegeben habe, betonte eine Sprecherin der Fernwasserversorgung. Denn zum Ausgleichen von Versorgungsspitzen gebe es Hochbehälter mit Wasservorräten. Diese sollten ausreichen, um die Reparaturzeit zu überbrücken.

Auch die Rohrwerkstatt zieht um

Mit dem Zentrallager zieht auch die Rohrwerkstatt ins Gewerbegebiet am Erfurter Stadtrand. Damit würden sich die Arbeitsbedingungen für die zehn Beschäftigten Anfang des nächsten Jahres deutlich verbessern, so Thomas Dirkes. Sollten die beauftragten Baufirmen termingerecht fertig werden, ist für den 17. Januar 2025 die Einweihung der neuen Halle geplant.

Damit haben wir nicht einmal zwei Jahre für die Realisierung des Projektes benötigt, ergänzt der Geschäftsführer. Im September 2023 sei die Baugenehmigung beantragt worden. Acht Monate später kam der Bescheid. Mit einigen „unschönen Auflagen“, wie es heißt.