Endgültiges Aus für Bäckerei Heberer in Weimar

Das endgültige Aus für die Bäckerei Heberer in Weimar scheint besiegelt. So sieht es jedenfalls die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Nach Informationen von NGG-Geschäftsführer Jens Löbel ist zwar der Sozialplan unterschrieben. Die Verhandlungen über einen Interessenausgleich seien aber gescheitert. Damit stehe das Ende der Produktion der Bäckerei Heberer in Weimar fest.





Die Verhandlungen waren zuletzt von einer Einigungsstelle beim Arbeitsgericht geführt worden. Doch auch sie habe über das Ob und Wie der Produktionsschließung keine Einigkeit erzielen können. Die Arbeitgeberseite habe auf der geplanten Schließung beharrt.