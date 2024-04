Hamburg (ots) - Dreame Technology (https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://de.dreametech.com/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1712049074081622%26amp;usg%3DAOvVaw18mFq8DPwQaEcjEo_a7T8S&sa=D&source=docs&ust=1712049074091399&usg=AOvVaw0vIKFeQOB8CK7s8Td-br7m), Pionier innovativer Haushaltsgeräte, hat am 3. April unter dem Motto "Transcend Boundaries" in Hamburg seine Neuheiten für die zweite Halbzeit im Jahr 2024 vorgestellt. Neben mehr als 60 Journalisten und Influencern aus Europa trafen sich auch zahlreiche Fachbesucher, um die letzten Entwicklungen des Technologie-Unternehmens live zu erleben.

Neue Roboter - Im und um das Haus

Dreame zeigte auf seiner Hausmesse eine ganze Reihe neuer Produkte, die 2024 den deutschen Markt erreichen werden. Besondere Highlights waren unter anderem die neuen Saugroboter der X-Serie. Denn nach langem Warten starten neben dem X30 Ultra auch die beiden neuen Top Modelle X40 Ultra Complete und X40 Master. Diese kommen mit der nächsten Generation des bionischen Kehrens und Wischens. Damit reichen die Mopps und die Frontbürste noch näher an Kanten heran und können sogar unter Möbel reinigen.

Bereits länger ranken sich auch Gerüchte um einen Dreame Mähroboter. Mit dem Start des A1 auf der Hausmesse war es nun so weit. Der Clou: Der Gartenhelfer kommt vollständig ohne Navigations-Beacons oder Begrenzungsdrähte aus. Um sich zurechtzufinden, nutzt er die neue OmniSense Technologie von Dreame, die nicht nur präzise die Position, sondern auch zuverlässig Hindernisse und Lebewesen auf dem Rasen erkennt.

Glänzende Böden und Haare

Mit dem H13 Pro wurde die neueste Version der Nass-/Trockensauger gezeigt, die nun mittels Heißwasser-Reinigung deutsche Böden noch mehr glänzen lassen. Dazu wurden gegenüber dem Vorgänger H12 Pro nahezu alle Leistungswerte nochmals gesteigert, um auch intensivere Reinigungsvorhaben mühelos zu meistern.

Damit aber nicht nur die Böden, sondern auch die Haare perfekt erstrahlen, hat Dreame außerdem den neuen Pocket vorgestellt. Der Föhn vereint die Höchstleistung der bekannten Hair Glory Serie mit einer besonders kompakten und klappbaren Bauform. Dazu liefert Dreame außerdem einen Anti-Frizz- und einen Lockenaufsatz, die aus dem Reiseföhn ein waschechtes Styling-Wunder im Handtaschenformat machen.

Weiteres Engagement

Dreame zeigte auf seiner ersten Hausmesse in Europa nicht nur eine ganze Reihe interessanter Produkte, die die Märkte der Haushaltsreinigung und Körperpflege weiter prägen werden. Auch stellt Sean Chen, General Manager bei Dreame Technology Süd- und Westeuropa, nochmal das besondere Engagement dar, mit dem Dreame stetig an besseren Nutzererfahrungen arbeitet. Sowohl mit neuen Produkten als auch mit der laufenden Weiterentwicklung der Software will das Unternehmen so die Zukunft der Haushaltselektronik nachhaltig verbessern.

Details zu Produkten

Weitere Details zu den genannten Produkten entnehmen Sie bitte den Produktmeldungen oder wenden Sie sich gerne direkt an uns. Bei Teststellungen helfen wir ebenfalls gerne weiter.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

Pressekontakt:

Markus Chang PR BP für D-A-CH markus.chang@dreame.tech (86) 158 0044 3827

