Berlin (ots) - Dreame Technology (https://de.dreametech.com/), Pionier innovativer Haushaltsgeräte, stellt heute den neuen Nass- / Trockensauger H13 Pro vor. Dieser kommt mit gleich ein paar heißen Neuerungen und nochmals verbesserter Leistung am 5. April auf den Markt.

Selbstreinigung mit heißem Wasser

Nach getaner Hausarbeit bleiben gerne mal verschmutze Putzutensilien zurück. Mit dem H13 Pro sieht das anders aus. Zurück in der Station reinigt und trocknet er sich komplett selbstständig, bis er wieder bereit für die nächste Aufgabe ist.

Dabei spült er seine Rolle mit 60°C heißem Wasser und entfernt so ölige Rückstände und Bakterien. Und damit auch Haare nicht zu kurz kommen, dreht er seine Rolle in beide Richtungen über den Haar-Fänger. Das befördert sie in den Abwassertank, wo sie einfach mit dem Schmutzwasser entsorgt werden können.

Randlos reine und trockene Böden

Schmutzränder an Fußleisten oder Möbeln gehören mit dem H13 Pro der Vergangenheit an. Mit der rotierenden Edge-to-edge Bürste wird es bis in die letzte Ecke sauber. Und mit 520 Umdrehungen pro Minute wird sogar hartnäckiger Schmutz einfach weggewischt.

Besonders kraftvolle 18.000 Pa Saugkraft hinterlassen dabei nicht nur einen blitzeblanken Boden, sondern auch geringe Restfeuchte. Das macht den H13 Pro besonders für empfindliche Böden gut geeignet.

Selbsttrocknung mit heißer Luft und Schleudergang

Im Anschluss an die Selbstreinigung trocknet sich der H13 Pro in nur 30 Minuten. Um das zu erreichen, rotiert er die Bürste besonders schnell und schleudert dabei den Großteil des Wassers heraus. Was danach noch übrig bleibt, trocknet er mit Hilfe von heißer Luft, um Gerüchen vorzubeugen und die Fasern der Bürste wieder für perfekte Reinigungsergebnisse aufzustellen.

Vereinfachte Handhabung

Damit der Hausputz leichter von der Hand geht, hat Dreame die Handhabung nochmals verbessert. Neue Leichtlauf-Rollenmachen machen das Bewegen des H13 Pro besonders leichtgängig. Zudem machen Front-LEDs Staub und Schmutz sichtbar, damit auch alles restlos sauber wird.

Erhöhte Reichweite

Der H13 Pro kommt dank seiner verbesserten Akku-Kapazität nun auf satte 40 Minuten maximale Reichweite. Damit sind auch größere Flächen kein Problem mehr. Dafür setzt er zusätzlich auf eine automatische Schmutzerkennung und Leistungsregelung, die ihn besonders effizient macht.

Preise und Verfügbarkeit

Der Dreame H13 Pro wird ab dem 05.04.2024 zur UVP von 599 EUR im Dreame Onlineshop sowie Amazon (https://www.amazon.de/H13-Pro/dp/B0CVHD8PTB?maas=maas_adg_44814C8D3A40357D14551006EFAECC0B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), MediaMarkt, OTTO, Saturn, Expert, Euronics und EP verfügbar sein.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

