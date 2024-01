Weimar. Seit Januar 2024 ist das E-Rezept für alle verschreibungspflichtigen Medikamente auch in Weimar eingeführt.

Der Awo-Regionalverband Mitte-West Thüringen lädt am kommenden Mittwoch, dem 24. Januar, um 14.30 Uhr, in das Awo-Stübchen in Weimar zu einem Vortrag ein, der die Informationen rund um das elektronische Rezept abdecken soll. Eine Mitarbeiterin einer Weimarer Apotheke werde die Ansprechpartnerin rund um das Thema sein. Eine Anmeldung ist vorab unter Telefon: 0170/8436 136 oder 0151 17902969 erforderlich.

red