Bad Blankenburg. Hundertfach ertönte der Karnevalsruf „Kur Scha“ in der ausverkauften Bad Blankenburger Narrhalla.

Roberto Burian

Tanzende Puppen, das („T)Raumschiff Surprise“ und sexy Gardemädels: Wenn der Saal in der Bad Blankenburger Stadthalle vibriert und Narren tanzen, schunkeln, singen, lästern und toben, dann feiert der Karnevalsverein aus der Fröbelstadt seinen Büttenabend.

Die Mutter aller Karnevalsformate ist Kult in breiten Kreisen der Gesellschaft. Da muss man hin. Da muss man kein Prophet sein, um vorherzusehen – es wird eine Show der närrischen Superlative.

Das Publikum hörte im ausverkauften Haus genau hin, war außer Rand und Band, tauchte ein in das bunte Seelenleben, wie es nur der Karneval bereithält. In der Hochburg des organisierten Frohsinns wollen die Protagonisten nach wie vor nicht nur die närrischen Gäste auf den Stuhlreihen zum Schunkeln bringen, sondern auch die Fans der Polit-Satire bedienen.

Doch in einer Gesellschaft, die für moralische Fragen immer sensibler und in der die öffentliche Kontrolle immer größer wird, haben es auch die Spaßmacher schwerer. Und so sind gute Redner, die vor heiklen Themen nicht zurückschrecken und mehr zu bieten haben als weichgespülte Fröhlichkeit, rar geworden. Zumal auch noch feste Größen wie die Biene Maja, alias Lutz Meier oder die Fröbitzer Weiber aus gesundheitlichen Gründen ihre Auftritte absagen mussten.

Wieland Henze lieferte einen überzeugend-pointierten Beitrag als „KI in der Bütt“ ab. © Roberto Burian | Roberto Burian

Ein Lichtblick ist da an diesem Abend das Büttenredner-Nachwuchstalent Falk Phineas mit gerade mal zehn Jahren. Selbstbewusst und frech feuerte der kleine Vollblutkarnevalist im voll besetzten Saal eine Lachsalve nach der anderen ab. Knackige Sprüche sorgten bei seinem Auftritt für viel Beifall. Mit Herz und Humor, aber auch Mut und Kreativität wusste auch Matthias Höfer zu gefallen.

Schließlich ist noch Wieland Henze zu nennen, der einen überzeugend-pointierten Beitrag als „KI in der Bütt“ ablieferte. Kaum hatte er das Mikrofon vor sich, sorgten seine bissigen Wortspielereien für Lacher am Fließband. Verbale Dresche für die Ampel, süffisante Seitenhiebe auf die Grünen waren dabei omnipräsent.

Das verkorkste Heizungsgesetz, die schier endlosen Debatten ums Gendern: Steilvorlagen für Bütt’ und Sketche liefern Gesellschaft und die Politik ja momentan zuhauf. Henze ist überzeugt, dass trotz der KI der Dummheit keine Grenzen gesetzt sind.

Die Kunst, nach einer Choreographie die Stöcke zu bewegen, zelebrierten einmal mehr eindrucksvoll die Trommler. In die Herzen der Zuschauer sangen und tanzten sich die Macher der Weiberfastnacht mit ihrer musikalischen Reise in die 80er Jahre oder das Chaosensemble. Auch die Jugendtanzgruppe zeigten mit ihrem Ausflug in die Welt der Puppen ebenso wie die Showtanzgruppe mit ihrem Trip nach New York eine bärenstarke Leistung.

Herein mit dem närrischen Verein. Wenn der Saal in der Bad Blankenburger Stadthalle vibriert, dann feiert der Karnevalsverein aus der Fröbelstadt seinen Büttenabend. © Roberto Burian | Roberto Burian

Großen Beifall erntete auch das Männerballett für seine exzellente tänzerische Umsetzung des Themas „(T)Raumschiff Surprise“. Ob Kinder-Jugend-, Frauen-Männer- oder vier meisterliche Tanzmariechen, sie waren nicht nur optisch ein Augenschmaus und das Sahnehäubchen auf der großen köstlichen Karnevalstorte – von den Aktiven mit Fleiß und Liebe selbst gebacken und Stück für Stück voller Elan kredenzt.

Befreundete Karnevalsvereine gaben dem BBCC, neben der lokalen Politprominenz, einmal mehr die Ehre. Wie immer war die Stimmung grandios. Bis weit in den Morgen hinein wurde zur Livemusik von Wagner and Friends geschwoft und noch so manche Passage aus den Büttenreden ausgewertet. Und über all dem ausgelassenen Treiben thronten Ronny I. und Julia I. als Prinzenpaar von Kurschanien.