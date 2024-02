Jena. Vom Freizeitbad bis zum Theater. Das bietet Jena während der Winterferien.

Für alle, die noch nicht genau wissen, was sie in ihren Winterferien machen wollen, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt.

Faschingsparty im Galaxsea

Das Freizeitbad Galaxsea bietet neben einer Wasserlandschaft und Saunen in den Winterferien ein Faschingsprogramm an. Dort erwartet die Ferienkinder täglich ein Programm von 10 bis 15 Uhr.

Kino Im Kassa zeigt den preisgekrönten Film „Parasite“

Das Kino im Kassa zeigt den Oscargewinner „Parasite“ am Montag um 20.30 Uhr. Der Film handelt von der schon lange arbeitslosen vierköpfigen Familie Kim. Als der Sohn der Familie es schafft, mit gefälschten Papieren einen Job als Nachhilfelehrer bei der reichen Familie Park zu bekommen, versucht die Familie nach und nach noch mehr Jobs bei der Familie zu erschleichen. Doch sie stoßen auf Schwierigkeiten. „Parasite“ hat als erster nicht-englischsprachiger Film den Oscar als bester Film gewonnen.

Das Knast-Leben kommt auf die Bühne

Das Theaterstück „Knast“ zeigt das Innenleben des Gefängnisses und seine Insassen. Es stellt die Frage nach unseren Vorstellungen von Schuld und Strafe und welche gesellschaftlichen Bilder auch nach der Haft eine Rolle spielen. Das Stück haben die Schauspieler des Theaterhauses Jena gemeinsam mit der JVA Hohenleuben entwickelt. Zu sehen ist es vom 14. bis zum 16. Februar um 20 Uhr auf der Probebühne im Theaterhaus Jena.

Der bunte Markt eröffnet

Der bunte Markt, ehemals Jahrmarkt, beginnt wieder am 14. Februar. Auf dem Markt gibt es ab acht Uhr neben Haushaltswaren auch Kleidung, Schmuck, Schuhe und Accessoires.

Die Welt des Porzellans in der Leuchtenburg

Auf 3000 Quadratmetern zeigt die Leuchtenburg die Geschichte und verschiedenen Facetten des Porzellans. In sieben Ausstellungsbereichen steht unter anderem die mit acht Metern weltgrößte Porzellan-Vase und auch die kleinste Teekanne.

Ferien und Sterne

Im Feriencamp entdecken Florian und Lara Planeten, Sternenbilder und eine Mondfinsternis. Zu Beginn der Ferien zeigt das Planetarium Jena die Welt der Sterne. Das Familienprogramm findet am zwölften Februar um 13 Uhr statt.

Der Weg in den Untergrund

Wie sich die Rechtsterroristen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt in Jena radikalisierten und schließlich unter dem Namen NSU in Deutschland Anschläge und Morde verübten, zeigt die Ausstellung „Der Weg in den Untergrund“. Sie hat täglich von elf bis 16 Uhr in Stadtkirche „St. Michael“ geöffnet.

Jugendredaktion für die Get-it-Jugendapp

In der Jugendredaktion des Jugendring Jenas könne Jugendliche von 13 bis 21 Jahren Beiträge und Formate für die „Get !t Jugendapp“ entwickeln. Die Jugendredaktion trifft sich immer freitags von 15 bis 17 Uhr. Wer Lust hat mitzumachen, sollte sich vorher entweder per Mail bei jugendredaktion-jena@lkj-thueringen.de oder über Instagram bei „getit_jugendapp“ anmelden.