Jena. Eine Aktivistengruppe erklärte, sie habe bei 14 SUVs in Jena die Luft aus den Reifen gelassen.

In der Nacht soll es tsss gemacht haben. Weil die Aktivisten die Autos als großen Klimasünder ansehen, haben sie diese Nacht nach eigener Aussage bei 14 SUVs die Luft aus den Reifen gelassen. Die Polizei berichtet von fünf betroffenen Autos. Sie standen am Forstweg, Magdelstieg und am Birnstiel. Die Aktion gehe nicht gegen die Besitzer der Autos, sondern lediglich gegen die Fahrzeuge selbst, erklärt die Gruppe. Als Begründung geben die Aktivisten in ihrer Pressemitteilung an, dass die Geländewagen einen hohen Anteil an der Luftverschmutzung haben und damit zum Klimawandel beitragen. Zudem seien sie häufiger in Unfälle verwickelt und somit eine Gefahr im Straßenverkehr.

Nicht nur in Jena plätten sie reifen

Die Gruppe zählt sich zu der „Tyre Extinguishers“-Bewegung. Die Gruppe agiert nach ihrer Website zu beurteilen weltweit und ruft überall zum selben Konzept auf: die Luft aus Reifen der SUVs lassen. Dafür gibt sie sowohl eine schriftliche als auch eine Video-Anleitung. Nach dieser gingen laut eigener Aussage auch die Aktivisten in Jena vor. Sie steckten eine Kochlinse in die Ventilkappe und drehten sie wieder auf das Ventil. Dadurch öffnet sich das Ventil und die Luft strömt heraus. Dazu erklärt die Gruppe, sie hänge einen Zettel an die Autos, um die Besitzer vor der Fahrt zu warnen, dass ihr Auto nicht funktionstüchtig ist. Auf der linken Plattform „Indymedia“ gibt es seit Anfang Februar zwei weitere Statements von Gruppen aus Aachen und Freiburg, die ebenso SUVs geplättet haben wollen.